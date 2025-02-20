Таксисты пожаловались в ФАС на цены «АвтоВАЗа»

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) выразила тревогу в связи с ценовой политикой компании «АвтоВАЗ» в отношении моделей автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, которые широко используются в таксомоторной деятельности. Исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с этим.
«Ассоциация „Национальный совет такси“ (НСТ) заподозрила „АвтоВАЗ“ в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила ФАС дать оценку законности таких действий», — говорится в письме. Информацию передает «Ведомости».
В письме Лозинская потребовала проверить, насколько обоснованы цены на автомобили, предназначенные для использования в такси. В ФАС уже начали анализ представленного запроса. При этом ситуация усугубляется уменьшением количества доступных альтернатив в сегменте бюджетных автомобилей для таксомоторных перевозок. Вдобавок, представители такси протестуют против принятия законодательных инициатив, которые касаются требований к локализации транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось, что в России предвидится повышение стоимости услуг такси в диапазоне от 7% до 19%. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ и кандидат экономических наук Игорь Балынин отметил, что изменение тарифов будет определяться местными условиями спроса и предложения, текущими ценами и погодными условиями.
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