Национальное благосостояние: куда потратят часть федерального бюджета в 2025 году

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено порядка 700 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Также деньги пойдут на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В целом, в этом году запланированных расходов из ФНБ будет в 3,5 раза меньше, чем в 2024 году, сообщили в Минэке.
«Ключевой статьей расходов из ФНБ в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей», — заявили в министерстве. Информацию передает «Известия».
Так, в 2024 году ФНБ осуществлял финансирование инвестиционных проектов в области промышленности и транспорта на сумму примерно 1,1 трлн рублей. Также значительная часть средств ФНБ была направлена на покрытие дефицита бюджета, который составил 1,3 трлн рублей. Кроме того, из фонда было выделено около 200 млн рублей на выплату пенсий в прошлом году. В общей сложности, в 2024 году из ФНБ было направлено более 2,4 трлн рублей, что в 3,5 раза превышает запланированные расходы на 2025 год.
В текущем году из Федерального национального благосостояния планируется направить примерно 600 млн рублей на софинансирование пенсионных накоплений. Кроме того, финансовые средства будут направлены на поддержку секторов промышленности и транспорта. Так, около 300 млрд рублей из выделенных 700 млрд будет использована для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие всех необходимых решений для реализации данного проекта. В феврале 2025 года министр транспорта Роман Старовойт подтвердил, что работы ведутся согласно установленному графику.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявлял, что около 300 млрд рублей в текущем году будут выделены на другие крупные инфраструктурные проекты в области переработки нефти и газа. Также предусмотрено выделить 56 млрд рублей на лизинг водного транспорта.
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