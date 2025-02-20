ФАС устроит проверку в «Светофоре»

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В магазинах сети «Светофор» проведут проверку товаров из-за обращения депутата Госдумы
В магазинах сети «Светофор» проведут проверку товаров из-за обращения депутата Госдумы Фото:

К Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратились с запросом о проведении проверки в отношении сети дискаунтеров «Светофор». Свое обращение направил депутат Госдумы Сергей Лисовский.

«„Светофор“ заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции», — говорится в письме Лисовского. Информацию передает «Коммерсант». 

Депутат выразил мнение, что подобные действия могут противоречить антимонопольному законодательству, в частности статье 9 Федерального закона №381, регулирующего деятельность в сфере торговли. На данный момент ФАС уже направила указание своим региональным подразделениям начать инспекционные мероприятия.

Юристы считают, что договоры комиссии, которые навязываются поставщикам, могут быть классифицированы как недобросовестная коммерческая практика. В дополнение, Лисовский обратился в ФАС с информацией о продаже поддельной продукции в магазинах «Светофор».

Ранее Россельхознадзор обнаружил нарушения в 64 магазинах данной сети, расположенных в Ростовской, Московской, Новгородской и Вологодской областях. ФАС в сотрудничестве с прокуратурой провела инспекционные мероприятия в отношении производителей молочной продукции, которые поставляли ее для дискаунтеров «Светофор». Оказалось, что молочная продукция была смешана с растительными жирами. Кроме того, возникли подозрения в том, что сеть магазинов могла заниматься уклонением от уплаты налогов.

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К Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратились с запросом о проведении проверки в отношении сети дискаунтеров «Светофор». Свое обращение направил депутат Госдумы Сергей Лисовский. «„Светофор“ заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции», — говорится в письме Лисовского. Информацию передает «Коммерсант».  Депутат выразил мнение, что подобные действия могут противоречить антимонопольному законодательству, в частности статье 9 Федерального закона №381, регулирующего деятельность в сфере торговли. На данный момент ФАС уже направила указание своим региональным подразделениям начать инспекционные мероприятия. Юристы считают, что договоры комиссии, которые навязываются поставщикам, могут быть классифицированы как недобросовестная коммерческая практика. В дополнение, Лисовский обратился в ФАС с информацией о продаже поддельной продукции в магазинах «Светофор». Ранее Россельхознадзор обнаружил нарушения в 64 магазинах данной сети, расположенных в Ростовской, Московской, Новгородской и Вологодской областях. ФАС в сотрудничестве с прокуратурой провела инспекционные мероприятия в отношении производителей молочной продукции, которые поставляли ее для дискаунтеров «Светофор». Оказалось, что молочная продукция была смешана с растительными жирами. Кроме того, возникли подозрения в том, что сеть магазинов могла заниматься уклонением от уплаты налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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