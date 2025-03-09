09 марта 2025
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06 марта 2025

В Зеленогорске полицией задержан мужчина с самодельным оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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В бытовке были найдены более 300 патронов различного калибра
В бытовке были найдены более 300 патронов различного калибра Фото:

Жительница Зеленогорска сообщила в полицию, что ее бывший сожитель угрожает физической расправой ей и ее родственникам. Был задержан ранее судимый мужчина с самодельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Прибывшим нарядом полиции в строительном вагончике на перекрестке Сапожной и Паровозной улиц в Зеленогорске задержан ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина, бывший возлюбленный заявительницы», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

В ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, имеющий признаки переделки под боевое оружие. Кроме того, в бытовке были найдены более 300 патронов различного калибра и вещества, предварительно идентифицированные как взрывчатые. Все изъятое направлено на экспертизу для установления пригодности к применению.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции Курортного района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Жительница Зеленогорска сообщила в полицию, что ее бывший сожитель угрожает физической расправой ей и ее родственникам. Был задержан ранее судимый мужчина с самодельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Прибывшим нарядом полиции в строительном вагончике на перекрестке Сапожной и Паровозной улиц в Зеленогорске задержан ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина, бывший возлюбленный заявительницы», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, имеющий признаки переделки под боевое оружие. Кроме того, в бытовке были найдены более 300 патронов различного калибра и вещества, предварительно идентифицированные как взрывчатые. Все изъятое направлено на экспертизу для установления пригодности к применению. Подозреваемый доставлен в отдел полиции Курортного района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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