Набор в «школу губернаторов» отложен из-за «Времени героев»

Набор в «школу губернаторов» РАНХиГС, который ранее регулярно проходил в весеннее время, отложен. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более „школа губернаторов“ уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев», — рассказал источник в беседе с РБК. Он отметил, что сейчас ресурсы брошены на два других проекта — «Время героев» и «Лидеры России. Политика».
При этом проект не закрывается, подчеркнул он. Об этом сообщил и другой источник, близкий к руководству программы — по его словам, «школа губернаторов» возобновит набор позже, возможно, осенью. Это связано с необходимостью пополнения кадрового резерва.
«Школа губернаторов» — образовательная программа на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС, начала работать с 2017 года. В последнее время ее прохождение стало фактически обязательным для занятия посты главы региона. Подробности обучения держатся в секрете, о них известно немного: появлялась информация о том, что обучающиеся прыгали в воду со скалы, ложились под проезжающий БТР, обучались вопросам управления, объединялись в группы с помощью чатов в мессенджерах. Среди некоторых выпускников «школы губернаторов» — губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Новгородской области Александр Дронов и другие.
«Время героев» строится по стандартам «школы губернаторов» и также основана на базе Высшей школы управления. Однако она сосредоточена на внедрении в политику именно участников СВО.
«Лидеры России. Политика» — спецкурс перед началом выборов в Госдуму, он, как и «школа губернаторов», курируется внутриполитической администрацией президента. Его цель: отбор потенциальных кандидатов на выборы в ГД.
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