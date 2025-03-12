Набор в «школу губернаторов» отложен из-за «Времени героев»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Школа губернаторов» возобновит работу позже
«Школа губернаторов» возобновит работу позже Фото:

Набор в «школу губернаторов» РАНХиГС, который ранее регулярно проходил в весеннее время, отложен. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более „школа губернаторов“ уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев», — рассказал источник в беседе с РБК. Он отметил, что сейчас ресурсы брошены на два других проекта — «Время героев» и «Лидеры России. Политика». 

При этом проект не закрывается, подчеркнул он. Об этом сообщил и другой источник, близкий к руководству программы — по его словам, «школа губернаторов» возобновит набор позже, возможно, осенью. Это связано с необходимостью пополнения кадрового резерва.

«Школа губернаторов» — образовательная программа на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС, начала работать с 2017 года. В последнее время ее прохождение стало фактически обязательным для занятия посты главы региона. Подробности обучения держатся в секрете, о них известно немного: появлялась информация о том, что обучающиеся прыгали в воду со скалы, ложились под проезжающий БТР, обучались вопросам управления, объединялись в группы с помощью чатов в мессенджерах. Среди некоторых выпускников «школы губернаторов» — губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Новгородской области Александр Дронов и другие.

«Время героев» строится по стандартам «школы губернаторов» и также основана на базе Высшей школы управления. Однако она сосредоточена на внедрении в политику именно участников СВО.

«Лидеры России. Политика» — спецкурс перед началом выборов в Госдуму, он, как и «школа губернаторов», курируется внутриполитической администрацией президента. Его цель: отбор потенциальных кандидатов на выборы в ГД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Набор в «школу губернаторов» РАНХиГС, который ранее регулярно проходил в весеннее время, отложен. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более „школа губернаторов“ уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев», — рассказал источник в беседе с РБК. Он отметил, что сейчас ресурсы брошены на два других проекта — «Время героев» и «Лидеры России. Политика».  При этом проект не закрывается, подчеркнул он. Об этом сообщил и другой источник, близкий к руководству программы — по его словам, «школа губернаторов» возобновит набор позже, возможно, осенью. Это связано с необходимостью пополнения кадрового резерва. «Школа губернаторов» — образовательная программа на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС, начала работать с 2017 года. В последнее время ее прохождение стало фактически обязательным для занятия посты главы региона. Подробности обучения держатся в секрете, о них известно немного: появлялась информация о том, что обучающиеся прыгали в воду со скалы, ложились под проезжающий БТР, обучались вопросам управления, объединялись в группы с помощью чатов в мессенджерах. Среди некоторых выпускников «школы губернаторов» — губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Новгородской области Александр Дронов и другие. «Время героев» строится по стандартам «школы губернаторов» и также основана на базе Высшей школы управления. Однако она сосредоточена на внедрении в политику именно участников СВО. «Лидеры России. Политика» — спецкурс перед началом выборов в Госдуму, он, как и «школа губернаторов», курируется внутриполитической администрацией президента. Его цель: отбор потенциальных кандидатов на выборы в ГД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...