Спецпосланник Трампа заметил важную реакцию России после саммита на Аляске

Во время российско-американского саммита, проходившего в Анкоридже (Аляска), президент РФ Владимир Путин «практически с самого начала» переговоров выразил готовность идти навстречу по вопросам урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
«[Это было] и выяснением того, сможем ли мы увидеть готовность русских быть более сговорчивыми», — заявил Уиткофф. Его слова приводит телеканал Fox News.
По словам спецпосланника, одна из задач переговоров заключалась в том, чтобы определить степень готовности российской стороны к конструктивному диалогу и компромиссам. Москве и Вашингтону удалось достичь определенного прогресса в обсуждении конкретных мер, направленных на разрешение конфликта. Это и стало причиной того, что встреча продлилась 2 часа 45 минут.
Стив Уиткофф также подчеркнул, что заключение мирного соглашения обладает большей устойчивостью по сравнению с договоренностями о прекращении огня. По его словам, они зачастую легко нарушаются.
Ранее президент США Дональд Трамп со своей стороны указал, что на фоне украинского кризиса стране могла угрожать опасность, но благодаря взаимопониманию с Владимиром Путиным удалось избежать негативного развития событий. Переговоры между ними прошли 15 августа на Аляске в узком формате «три на три». По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что американский президент теперь осознает необходимость устранения коренных причин конфликта для достижения его окончательного урегулирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.