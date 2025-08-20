Ространснадзор выявил сотни нарушений на танкерах России

Ространснадзор выявил 682 нарушения после проверок танкерного флота России. Об этом служба сообщила в официальном telegram-канале.
«Всего было проверено 516 компаний, выявлено 682 нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении. Нарушения коснулись лицензионных условий и технических регламентов. Наиболее часто фиксировались отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью, а также эксплуатация судов без необходимых документов, таких как свидетельства о классификации и акты о готовности судна к эксплуатации.
По итогам проверок Ространснадзор выдал 212 предписаний об устранении нарушений и возбудил 110 административных дел. В 36 случаях действие лицензий перевозчиков было приостановлено или полностью прекращено. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Совместно с Министерством транспорта России проведен анализ действующей нормативно-правовой и технической документации, регулирующей перевозку нефти и нефтепродуктов морским и речным транспортом. Подготовлены проекты новых нормативных актов.
Отдельное внимание уделялось организациям, осуществляющим перегрузку нефтепродуктов в Азово-Черноморском регионе. В ходе 21 выездной проверки деятельность пяти терминалов была приостановлена, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания.
