Суд начал изымать имущество экс-депутата Гаджиева*

Суд в Махачкале принял к производству иск Генеральной прокуратуры России к бывшему депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву (признан Минюстом РФ иноагентом). Иск касается обращения имущества экс-депутата в доход государства.
Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, близкие родственники Гаджиева выступают держателями его активов, управляют ими и отвечают за их сохранность и капитализацию. Следствие считает, что несмотря на официальный уход из политической деятельности, Гаджиев продолжает контролировать значительную часть имущества, которое продолжает приносить доход. Средства могут использоваться для реализации экстремистских планов.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд города Махачкалы с иском о признании объединения, основанного родственниками Гаджиева, экстремистской организацией. В рамках иска ведомство требует обратить в доход государства имущество данной группы на сумму, превышающую два миллиарда рублей.
*Магомед Гаджиев признан Минюстом РФ иноагентом
