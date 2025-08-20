ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
Подразделения группировки «Центр» продвигаются в глубь обороны противника
Подразделения группировки «Центр» продвигаются в глубь обороны противника Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенные пункты Панковка и Сухецкое в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В ведомстве отметили что силы подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника. Также Минобороны отметило продвижение в Днепропетровской области. По данным ведомства, освобождена Новогеоргиевка.

Ранее Минобороны сообщали об освобождении других населенных пунктов в ДНР, включая Александро-Калиново, Зеленую Долину и село Толстой. Операции проводились различными группировками войск, такими как «Южная», «Запад» и «Восток». Продвижение российских сил в регионе продолжается уже несколько недель.

