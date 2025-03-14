Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на 9 мая

Президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. Российский лидер позвал коллегу на праздник во время телефонного разговора.
«Нам бы хотелось видеть вас в Москве. В честь 80-летия Победы», — заявил Путин. Трансляцию беседы лидеров двух стран ведет «Россия24».
Президент России также подчеркнул, что дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Венесуэлой отвечает интересам развития обеих стран. Путин уточнил, что страны придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки.
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