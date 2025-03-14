Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на 9 мая

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Путин позвал Мадуро в Москву на 9 мая, во время телефонного разговора
Путин позвал Мадуро в Москву на 9 мая, во время телефонного разговора Фото:

Президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. Российский лидер позвал коллегу на праздник во время телефонного разговора.

«Нам бы хотелось видеть вас в Москве. В честь 80-летия Победы», — заявил Путин. Трансляцию беседы лидеров двух стран ведет «Россия24».

Президент России также подчеркнул, что дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Венесуэлой отвечает интересам развития обеих стран. Путин уточнил, что страны придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки.

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Президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. Российский лидер позвал коллегу на праздник во время телефонного разговора. «Нам бы хотелось видеть вас в Москве. В честь 80-летия Победы», — заявил Путин. Трансляцию беседы лидеров двух стран ведет «Россия24». Президент России также подчеркнул, что дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Венесуэлой отвечает интересам развития обеих стран. Путин уточнил, что страны придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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