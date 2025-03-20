Венгрия предложила сделать Украину буферной зоной между Россией и Европой

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После окончания конфликта Украина может стать буферной зоной для ЕС И РФ
После окончания конфликта Украина может стать буферной зоной для ЕС И РФ Фото:

Украина могла бы стать буферной зоной между Россией и оборонными структурами Европы, если США и РФ договорятся о правилах действий на ее территории. Такое мнение выразил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы», — заявил Бока газете. По его мнению, для этого нужен консенсус между ключевыми игроками, в первую очередь Россией и США, о том, что можно и нельзя делать на Украине.

Бока предупредил, что без такого соглашения Украина останется зоной конфликта, а не буфером. Он подчеркнул, что если США или Европейский Союз предпримут какие-либо действия на Украине без одобрения Путина, это само по себе станет источником конфликта. 

В своем недавнем выступлении в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Украину как буферную зону между Россией и НАТО. Он выразил мнение, что Украина сохранит этот статус и после завершения текущего конфликта, несмотря на ее стремления стать членом альянса. Орбан также утверждал, что основной причиной конфликта стала территория, которая носит название «Украина», и которая ранее являлась ареной противостояния между НАТО и Россией, на текущий момент находящаяся под контролем Североатлантического альянса.

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Украина могла бы стать буферной зоной между Россией и оборонными структурами Европы, если США и РФ договорятся о правилах действий на ее территории. Такое мнение выразил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока. «Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы», — заявил Бока газете. По его мнению, для этого нужен консенсус между ключевыми игроками, в первую очередь Россией и США, о том, что можно и нельзя делать на Украине. Бока предупредил, что без такого соглашения Украина останется зоной конфликта, а не буфером. Он подчеркнул, что если США или Европейский Союз предпримут какие-либо действия на Украине без одобрения Путина, это само по себе станет источником конфликта.  В своем недавнем выступлении в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Украину как буферную зону между Россией и НАТО. Он выразил мнение, что Украина сохранит этот статус и после завершения текущего конфликта, несмотря на ее стремления стать членом альянса. Орбан также утверждал, что основной причиной конфликта стала территория, которая носит название «Украина», и которая ранее являлась ареной противостояния между НАТО и Россией, на текущий момент находящаяся под контролем Североатлантического альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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