Украина могла бы стать буферной зоной между Россией и оборонными структурами Европы, если США и РФ договорятся о правилах действий на ее территории. Такое мнение выразил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.
«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы», — заявил Бока газете. По его мнению, для этого нужен консенсус между ключевыми игроками, в первую очередь Россией и США, о том, что можно и нельзя делать на Украине.
Бока предупредил, что без такого соглашения Украина останется зоной конфликта, а не буфером. Он подчеркнул, что если США или Европейский Союз предпримут какие-либо действия на Украине без одобрения Путина, это само по себе станет источником конфликта.
В своем недавнем выступлении в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Украину как буферную зону между Россией и НАТО. Он выразил мнение, что Украина сохранит этот статус и после завершения текущего конфликта, несмотря на ее стремления стать членом альянса. Орбан также утверждал, что основной причиной конфликта стала территория, которая носит название «Украина», и которая ранее являлась ареной противостояния между НАТО и Россией, на текущий момент находящаяся под контролем Североатлантического альянса.
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