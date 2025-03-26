Пенсионер через суд добился оплаты отпуска от соцфонда ХМАО

Прокурор Кондинского района от имени пенсионера обратился в суд с иском к соцфонду в связи с незаконным отказом ведомства оплатить льготный отпуск. Суд встал на сторону пожилого человека.
«Истцом при обращении в соцфонд предоставлены все необходимые документы для получения компенсации. Отказе в предоставлении компенсации незаконен», — следует из сообщения суда ХМАО.
Пенсионеру должны вернуть фактически потраченные на билеты к месту отдыха и обратно деньги — такое право имеют неработающие пожилые югорчане один раз в два года. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО оштрафовал иностранцев. На скамью подсудимых они попали за покупку поддельных паспортов.
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