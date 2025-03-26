26 марта 2025

Пенсионер через суд добился оплаты отпуска от соцфонда ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцфонд по суду отплатил льготный отпуск пенсионеру ХМАО
Соцфонд по суду отплатил льготный отпуск пенсионеру ХМАО Фото:

Прокурор Кондинского района от имени пенсионера обратился в суд с иском к соцфонду в связи с незаконным отказом ведомства оплатить льготный отпуск. Суд встал на сторону пожилого человека.

«Истцом при обращении в соцфонд предоставлены все необходимые документы для получения компенсации. Отказе в предоставлении компенсации незаконен», — следует из сообщения суда ХМАО.

Пенсионеру должны вернуть фактически потраченные на билеты к месту отдыха и обратно деньги — такое право имеют неработающие пожилые югорчане один раз в два года. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО оштрафовал иностранцев. На скамью подсудимых они попали за покупку поддельных паспортов.

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Прокурор Кондинского района от имени пенсионера обратился в суд с иском к соцфонду в связи с незаконным отказом ведомства оплатить льготный отпуск. Суд встал на сторону пожилого человека. «Истцом при обращении в соцфонд предоставлены все необходимые документы для получения компенсации. Отказе в предоставлении компенсации незаконен», — следует из сообщения суда ХМАО. Пенсионеру должны вернуть фактически потраченные на билеты к месту отдыха и обратно деньги — такое право имеют неработающие пожилые югорчане один раз в два года. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО оштрафовал иностранцев. На скамью подсудимых они попали за покупку поддельных паспортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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