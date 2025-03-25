Переводы денег на карту усложнят для части россиян

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Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансами экстремистов и террористов
Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансами экстремистов и террористов Фото:

Российские власти предпринимают шаги к ужесточению контроля за финансовыми операциями лиц, занесенных в списки террористов и экстремистов. Росфинмониторинг инициировал законопроект, который обязывает таких индивидов использовать специализированные банковские счета и получать разрешение на выполнение всех операций, связанных с поддержанием жизнедеятельности. Документ уже прошел утверждение на комиссии по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение в правительстве.

«Использование заранее определенных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий и средств на жизнедеятельность лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, а также членов их семей позволит более эффективно осуществлять контроль за расходованием этих средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда лица из указанного перечня находятся в розыске», — пояснил представитель Росфинмониторинга. Его слова приводит «РБК».

Согласно новому законопроекту, физические лица, включенные в указанные списки, а также те, кто находится в розыске, могут проводить финансовые операции только для обеспечения собственных жизненных потребностей и потребностей их семей. Это охватывает выплаты в виде пенсий, стипендий и других социальных пособий, при этом лимит таких операций составляет 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.

Предложенные изменения нацелены на предотвращение использования социальных выплат в целях финансирования террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, были выявлены случаи, когда такие средства направлялись на поддержку терроризма. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, на конец октября 2024 года, 4,9 тысячи человек из списка террористов и экстремистов находятся в розыске.

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Российские власти предпринимают шаги к ужесточению контроля за финансовыми операциями лиц, занесенных в списки террористов и экстремистов. Росфинмониторинг инициировал законопроект, который обязывает таких индивидов использовать специализированные банковские счета и получать разрешение на выполнение всех операций, связанных с поддержанием жизнедеятельности. Документ уже прошел утверждение на комиссии по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение в правительстве. «Использование заранее определенных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий и средств на жизнедеятельность лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, а также членов их семей позволит более эффективно осуществлять контроль за расходованием этих средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда лица из указанного перечня находятся в розыске», — пояснил представитель Росфинмониторинга. Его слова приводит «РБК». Согласно новому законопроекту, физические лица, включенные в указанные списки, а также те, кто находится в розыске, могут проводить финансовые операции только для обеспечения собственных жизненных потребностей и потребностей их семей. Это охватывает выплаты в виде пенсий, стипендий и других социальных пособий, при этом лимит таких операций составляет 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Предложенные изменения нацелены на предотвращение использования социальных выплат в целях финансирования террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, были выявлены случаи, когда такие средства направлялись на поддержку терроризма. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, на конец октября 2024 года, 4,9 тысячи человек из списка террористов и экстремистов находятся в розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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