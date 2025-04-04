Правнук Сталина отказался идти на Парад Победы

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Правнук Сталина не планирует посещать никакие мероприятия в День Победы
Правнук Сталина не планирует посещать никакие мероприятия в День Победы Фото:

Правнук советского лидера Иосифа Сталина — Яков Джугашвили, заявил, что не планирует участвовать в параде и других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сообщил в интервью.

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал Яков Джугашвили в беседе с РИА Новости, комментируя свои намерения по поводу участия в московском параде на День Победы. Кроме того, Джугашвили уточнил, что также не собирается принимать участие в акции «Бессмертный полк». 

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Правнук советского лидера Иосифа Сталина — Яков Джугашвили, заявил, что не планирует участвовать в параде и других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сообщил в интервью. «Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал Яков Джугашвили в беседе с РИА Новости, комментируя свои намерения по поводу участия в московском параде на День Победы. Кроме того, Джугашвили уточнил, что также не собирается принимать участие в акции «Бессмертный полк». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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