В Госдуме предложили ввести допвыходной для родителей с несовершеннолетними детьми

В Госдуме предложили ввести дополнительный оплачиваемый выходной раз в месяц для работающих родителей с детьми до 18 лет. Такое предложение сделал депутат Евгений Марченко.
«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — рассказал Марченко Life.ru. Депутат отмечает, что такая мера может способствовать формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.
Согласно предложению, один из родителей сможет воспользоваться дополнительным выходным днем ежемесячно, при условии, что в семье есть несовершеннолетние дети. Этот день будет оплачиваться работодателем, как обычный рабочий. Инициатива направлена на то, чтобы дать родителям больше возможностей участвовать в воспитании и развитии своих детей. Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ.
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