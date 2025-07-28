В Госдуме предложили ввести допвыходной для родителей с несовершеннолетними детьми

Депутат Марченко заявил о необходимости ввести допвыходной для родителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера может способствовать формированию более тесных связей между поколениями
Мера может способствовать формированию более тесных связей между поколениями Фото:

В Госдуме предложили ввести дополнительный оплачиваемый выходной раз в месяц для работающих родителей с детьми до 18 лет. Такое предложение сделал депутат Евгений Марченко.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — рассказал Марченко Life.ru. Депутат отмечает, что такая мера может способствовать формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.

Согласно предложению, один из родителей сможет воспользоваться дополнительным выходным днем ежемесячно, при условии, что в семье есть несовершеннолетние дети. Этот день будет оплачиваться работодателем, как обычный рабочий. Инициатива направлена на то, чтобы дать родителям больше возможностей участвовать в воспитании и развитии своих детей. Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили ввести дополнительный оплачиваемый выходной раз в месяц для работающих родителей с детьми до 18 лет. Такое предложение сделал депутат Евгений Марченко. «Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — рассказал Марченко Life.ru. Депутат отмечает, что такая мера может способствовать формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями. Согласно предложению, один из родителей сможет воспользоваться дополнительным выходным днем ежемесячно, при условии, что в семье есть несовершеннолетние дети. Этот день будет оплачиваться работодателем, как обычный рабочий. Инициатива направлена на то, чтобы дать родителям больше возможностей участвовать в воспитании и развитии своих детей. Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...