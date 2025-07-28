Китай не стерпел украинские санкции и выдвинул Киеву требование

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Пекин будет решительно защищать интересы своих компаний
Пекин будет решительно защищать интересы своих компаний Фото:

Китай потребовал от Украины немедленно пересмотреть свои действия и устранить их негативные последствия для китайских компаний. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, выступая с резкой критикой санкций, введенных Украиной против ряда китайских физических и юридических лиц.

«Китай призывает Украину немедленно исправить ошибки и устранить негативные последствия», — сказал дипломат на брифинге в Пекине, передает РИА Новости. Го Цзякунь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН и не имеют под собой международно-правовой основы. Пекин будет решительно защищать интересы своих компаний на внешних рынках.

Ранее Украина присоединилась к 18 пакету санкций Евросоюза, распространив ограничения не только на российские, но и на некоторые китайские, иранские и другие зарубежные компании и граждан. Эти меры стали частью более широкой политики давления на страны и организации, которые, по мнению Киева, могут поддерживать Россию в условиях продолжающегося конфликта.

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Китай потребовал от Украины немедленно пересмотреть свои действия и устранить их негативные последствия для китайских компаний. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, выступая с резкой критикой санкций, введенных Украиной против ряда китайских физических и юридических лиц. «Китай призывает Украину немедленно исправить ошибки и устранить негативные последствия», — сказал дипломат на брифинге в Пекине, передает РИА Новости. Го Цзякунь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН и не имеют под собой международно-правовой основы. Пекин будет решительно защищать интересы своих компаний на внешних рынках. Ранее Украина присоединилась к 18 пакету санкций Евросоюза, распространив ограничения не только на российские, но и на некоторые китайские, иранские и другие зарубежные компании и граждан. Эти меры стали частью более широкой политики давления на страны и организации, которые, по мнению Киева, могут поддерживать Россию в условиях продолжающегося конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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