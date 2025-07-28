Скончался ветеран, оставивший автограф на стенах рейхстага

На 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Сычев. Соболезнования родным и близким ветерана выразил губернатор области Игорь Руденя.
«В 1945 году Спартак Андреевич лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине», — отметил Руденя. Дата смерти ветерана совпала с датой рождения. Губернатор отметил огромный вклад Сычева в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о подвиге народа. Соболезнования опубликованы на официальном сайте правительства Тверской области.
Спартак Сычев родился 28 июля 1923 года в Москве. Свое боевое крещение он получил в 1942 году на Калининском фронте, а в составе 129-й отдельной стрелковой бригады участвовал в освобождении Ржева. В годы войны он сражался на Курской дуге, участвовал в освобождении Киева и дошел до Берлина, где оставил свой автограф на стенах поверженного рейхстага. После окончания войны Сычев окончил военную юридическую академию и работал следователем в органах военной прокуратуры. Позднее переехал в Верхневолжье, где преподавал в Калининском государственном университете и более 30 лет трудился на Тверском вагоностроительном заводе, став его Почетным работником.
В 2009–2010 годах Сычев активно участвовал в подготовке материалов для присвоения Твери звания «Город воинской славы». Он был почетным гостем на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в 2020 году. За мужество и героизм Спартак Сычев был удостоен множества государственных наград, среди которых Орден Почета, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Отечественной войны I и II степени, Орден Красной Звезды, а также медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и почетный знак губернатора «Крест святого Михаила Тверского».
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