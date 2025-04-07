Главгосэкспертиза одобрила строительство «ИТМО Хайпарка» в Петербурге

Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге, занимающий лидирующие позиции в области технического образования в России, приступает к реализации второго этапа строительства кампуса «ИТМО Хайпарк». Проект получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России.
«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию объектов второго этапа, в том числе Центра информационных технологий, Центра фотоники и квантовых технологий, Центра наук о жизни и здоровье», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы. Кампус ИТМО, расположенный на южной окраине Петербурга, представляет собой масштабный научно-образовательный проект, направленный на создание современной инфраструктуры для исследований и обучения. Площадь застройки составляет более 258 тысяч квадратных метров.
Каждый из трех новых центров имеет свою специализацию, что позволяет университету ИТМО углублять исследования в приоритетных научных направлениях. Центр информационных технологий сосредоточится на разработках в области ИТ и робототехники, Центр фотоники и квантовых технологий будет способствовать прогрессу в оптических исследованиях, а Центр наук о жизни и здоровье сфокусируется на важнейших аспектах микробиологии, биохимии и биотехнологии.
Каждый центр рассчитан на одновременное пребывание до 500 человек, включая студентов, преподавателей и технический персонал. Особое внимание уделяется созданию современной лабораторной базы. Например, на третьем этаже Центра наук о жизни и здоровье предусмотрены «чистые помещения» по стандартам ISO 5 для микробиологических исследований, доступ в которые будет осуществляться через специальные санитарно-гигиенические блоки.
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