Президент Азербайджана Ильхам Алиев удивился заявлениям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией, а также между Азербайджаном и Турцией. Алиев подчеркнул, что эти вопросы не должны быть предметом внимания Европейского союза и призвал ЕС держаться от них подальше.
«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех», — сказал Алиев, выступая на форуме «На пути к новому мировому порядку» в Баку. Полный текст выступления опубликован на официальном сайте главы государства.
Президент Алиев также подчеркнул, что ЕС не должен игнорировать стратегическое значение Грузии и Азербайджана в регионе, в частности их роль в создании инфраструктуры для взаимодействия с Центральной Азией. Он выразил недовольство текущим отношением Евросоюза к Грузии, подчеркивая его неприемлемость.
На фоне завершения переговоров между Арменией и Азербайджаном о мирном договоре, который обсуждался с участием России как ключевого посредника, Алиев выразил недовольство вмешательством Европейского союза в вопросы открытия границ. Он подчеркнул, что эти вопросы должны оставаться в компетенции региональных держав, подчеркивая стратегическую важность Грузии и Азербайджана для взаимодействия с Центральной Азией.
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