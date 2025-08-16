Российские ПВО уничтожили почти три десятка БПЛА

В ночь на 16 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Об атаке ВСУ представители оборонного ведомства страны написали в своем telegram-канале.
Наибольшее количество беспилотников сбито в Ростовской области — 10 аппаратов. Девять дронов были перехвачены над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату уничтожено в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. Еще три дрона сбиты над акваторией Азовского моря.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Как ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ВСУ попытались атаковать промышленную зону города Невинномысска. Жертв и разрушений удалось избежать.
