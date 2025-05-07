В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В Нижегородской области в Кулебакском округе была успешно отражена атака вражеского беспилотника (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета незначительно повредилось имущество у частных домов, рядом с которыми упал БПЛА. Он подчеркнул, что специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки нанесенного ущерба.
В ночь на 29 апреля в Нижегородской области уже отражалась атака украинских беспилотников — тогда системы ПВО сработали над двумя районами региона, и, по данным губернатора, последствий зафиксировано не было. Тогда же жители сообщали о громких звуках и взрывах в ночное время.
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