В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

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Обломки украинского БПЛА упали рядом с частными домовладениями
Обломки украинского БПЛА упали рядом с частными домовладениями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижегородской области в Кулебакском округе была успешно отражена атака вражеского беспилотника (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета незначительно повредилось имущество у частных домов, рядом с которыми упал БПЛА. Он подчеркнул, что специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки нанесенного ущерба.

В ночь на 29 апреля в Нижегородской области уже отражалась атака украинских беспилотников — тогда системы ПВО сработали над двумя районами региона, и, по данным губернатора, последствий зафиксировано не было. Тогда же жители сообщали о громких звуках и взрывах в ночное время.

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В Нижегородской области в Кулебакском округе была успешно отражена атака вражеского беспилотника (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета незначительно повредилось имущество у частных домов, рядом с которыми упал БПЛА. Он подчеркнул, что специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки нанесенного ущерба. В ночь на 29 апреля в Нижегородской области уже отражалась атака украинских беспилотников — тогда системы ПВО сработали над двумя районами региона, и, по данным губернатора, последствий зафиксировано не было. Тогда же жители сообщали о громких звуках и взрывах в ночное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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