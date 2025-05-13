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21:00
Белый дом: Трамп согласился на встречу с новым президентом Сирии
20:58
Мэр Екатеринбурга ищет союзников в борьбе за федеральные деньги: условия конкурса. Видео
20:56
Сосед рассказал о пермяке, обвиняемом в убийстве бабушки и дяди
Зеленский разрешил себе переговоры с Путиным и позвал Трампа в Стамбул: новые заявления президента Украины
20:55
Власти ХМАО планируют привлечь дополнительных рабочих из Ирана и Индонезии
20:55
Задержание в «Курганавтодоре» и попы на перекрестке: главное за 13 мая в Кургане
20:50
Путин ответил на угрозы Европы русской поговоркой
Путин отправил Украине послание перед встречей в Стамбуле
20:48
Где психолог принимает бесплатно в Перми. Карта
20:45
Челябинский бизнесмен расплатится с «Мосфильмом» за героев «Кавказской пленницы»
20:43
Скала-старушка и «Батарейка» у костра: едем из Тюмени на Голубые озера Казахстана. Видео
Потеряла сестру в ДТП, завела молодого мужа, а теперь лишилась сына: как живет певица Екатерина Шаврина
20:40
«Штаты себя не забывают»: Путин призвал российских бизнесменов брать пример с США
20:39
Как жителям ХМАО сэкономить на отпуске в Санкт-Петербурге. Фото
20:34
В Новом Уренгое ликвидирован пожар в многоквартирном доме
В России будут меньше отключать свет из-за жары
20:33
В Екатеринбурге пьяный самокатчик и водитель LADA сбили двух детей
20:33
Рябков: Россия рассчитывает на прямой контакт с Украиной в Стамбуле
20:28
Тайно приплывший из Турции в Россию кот Бурак прошел осмотр ветеринара
В Москве простились с режиссером Кисловой. Фоторепортаж
20:24
В Екатеринбурге собрали крупнейших кредиторов бизнеса: что их беспокоит
20:19
Бастрыкин взял на контроль расследование гибели пермячки на заборе
20:18
Фигуристов из России допустили до участия в квалификации на Олимпиаду
Мизулина выиграла суд против Лебедева, деньги пойдут на СВО: сколько дизайнер заплатит за оскорбления
20:17
На руднике в Оренбургской области произошло обрушение, под завалами оказался человек
20:10
Переговоры в Стамбуле о мире покажут реальное положение дел на Украине
20:09
Путин: РФ до сих пор предоставляет ядерное топливо США
Таксистов заставляют пересесть на отечественные авто: что не так с законом, критикуемым участниками рынка
20:06
Курганец избежал серьезного наказания за то, что пьяным порезал сына и его друга
20:03
Зеленский заявил, что будет в Турции 15 мая
20:02
Закроются ли: что будет с аттракционами во время реконструкции Цветного бульвара в Тюмени
Расширение действия «Пушкинской карты» и кино в школах: главные поручения Путина в сфере культуры
20:02
Генсек НАТО заговорил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
20:00
Пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц
19:57
Дягилевский фестиваль в Перми отменил перформанс в честь коллектива Курентзиса
Депардье признали виновным в сексуальном насилии во Франции: актер собрался в Россию, что его здесь ждет
19:56
Какую роль сыграет Трамп в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле
19:55
Почему Россия не согласилась на прекращение огня на Украине
19:54
Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову
ВСУ ударили по заводу в Луганске и Брянской области: карта атак БПЛА за 13 мая
19:54
Келлог: США обсуждают размещение сил четырех стран к западу от Днепра
19:52
На пермяка, убившего бабушку и дядю, возбудили уголовное дело
19:49
Свердловчан предупредили об опасности на трассах
Мира на Украине не будет без Путина, угрозы США: о чем сказал спецпосланник Трампа
19:45
Зеленского уличили во лжи из-за его собственного указа о запрете переговоров с Путиным
19:44
А был ли маньяк: в Тюмени вскрылись новые подробности о потенциальном похитителе детей
19:42
Жительница Ямала купила больничный и попала под уголовное дело
Колоссальные потери ВСУ, применение новых дронов: что происходит на сумском направлении
19:42
Роскосмос: пожар не нарушает работу космодрома «Восточный», угрозы городу нет
19:41
На Ямале появится центр для воспитания патриотов
19:40
Реконструкцию части Калининского района проведут власти Тюмени
Сибирского губернатора пугают известным на всю страну мэром
19:40
Forbes: разработка России «Черный глаз» может изменить баланс сил на Украине
19:34
В Перми подросток зарезал бабушку и дядю
19:31
Песков: Путин и Трамп не планируют созваниваться в ближайшие два дня
ВС РФ продвигаются в Харьковской области, Украина эвакуирует население: карта СВО за 13 мая
19:28
Губернатор Текслер провел комиссию Госсовета на Креативной неделе в Челябинске
19:24
Участников «Азова»* внесли в список террористов и экстремистов
19:20
В России к тестированию по русскому языку не допустили 81% детей мигрантов
1
Индексация пенсий в 2026 году расстроит одну категорию россиян: что известно о будущих выплатах
19:19
Келлог обозначил приоритетные для США темы на переговорах по Украине в Стамбуле
19:18
Возвращение иностранных компаний и отмена НДС: о чем Путин заявил на встрече с членами «Деловой России»
19:15
Администрация Запорожской области просит отменить приговор генералу Попову
1
«Резких перемен не ждите»: что будет с рынком жилья в Тюмени после снижения ключевой ставки
19:14
Чем известна Дина Горковец, во второй раз вставшая во главе депобра Тюменской области
19:12
Никас Сафронов раскрыл неизвестные подробности отношений Гребешковой и Гайдая
19:11
Зеленский нашел оправдание провалу своих планов по ударам 9 мая по Москве
Гражданская война или военная операция: что происходит в Ливии, где начались бои в столице
19:10
Читатель URA.RU исполнил мечту «афганца», живущего в приюте для бездомных на Урале. Фото
19:08
Келлог заявил о возможности новых жестких санкций в отношении России
19:00
Подельник беглой экс-чиновницы из Шадринска Тугановой просит отменить приговор
Путин предвидел новые нападки Запада: ИКАО счел Россию виновной в крушении MH17 на Украине
18:59
Участник СВО Рожков обсудил с челябинскими педагогами уроки патриотизма
1
18:59
Тюменский эксперт рассказал что делать, если вашего ребенка хотели похитить
18:59
Зеленский опроверг свой же закон о запрете на переговоры с Путиным
18:58
Вопрос участия Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле пока не прояснен
18:56
Власти выплатили более 23,7 миллиона рублей тюменцам, пострадавшим от паводка
18:55
Песков сообщил об отсутствии планов телефонных переговоров Трампа и Путина
18:53
Беспилотный трамвай планируют запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
18:52
Депутат Госдумы Бурматов рассказал о неожиданной проблеме россиян
18:50
Анкара пообещала обеспечить безопасность на переговорах в Стамбуле
1
18:50
Житель ХМАО получил срок и лишился лодки за вылов четырех рыб из Красной книги
18:48
В ХМАО продают огромный торговый центр за 300 миллионов рублей
18:44
Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с Путиным не распространяется на него
1
18:43
В Магнитогорске пропала восьмилетняя девочка. Фото
18:43
В Перми экс-директору инвестиционной компании продлили срок содержания в СИЗО
18:40
«Авито» объявил о расширении сотрудничества со Сбером
18:40
Мерц уточнил, какие новые санкции ЕС собрался применить к России
18:39
Власти Сургута выкупят частные дома в центре города под многоэтажную застройку
18:38
Женаты, воспитывают детей: что еще известно о пострадавших в пожаре на месторождении в ЯНАО вахтовиках
18:38
«Роботы не болеют и не насилуют»: сенатор Муратов выступил против адаптации мигрантов в России
6
18:35
В России определили лучшую онлайн-площадку по продаже автотоваров
18:35
В ЯНАО будут откармливать оленей за государственный счет
18:32
Анкара раскрыла информацию о готовности к переговорам России и Украины
18:30
Журналист URA.RU познает феномен ретрогейминга с популярной консолью из Tik Tok
1
18:30
По тонкому льду: работу переправы через Обь в ЯНАО проверил журналист URA.RU. Видео
18:29
Тамара Семина объяснила, почему Нину Гребешкову проводят без пышностей
18:29
Рябков раскрыл темы переговоров 15 мая в Стамбуле
1
18:29
В Катав-Ивановске выбрали подрядчика для строительства проблемного ФОКа
18:27
Центральный перекресток Тюмени разгрузят с помощью многоуровневой развязки. Схема
18:26
В Новом Уренгое горит деревянный дом. Видео
18:25
Келлог: США считают важным, чтобы Россия и Украина пошли на уступки
1
18:22
Пермяки часами не могут уехать на автобусе до Закамска
18:21
С начала сезона клещи покусали тысячи тюменцев
18:19
В ХМАО пройдет шестой в истории региона экозабег
2
18:19
Стало известно, зачем свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО
18:18
CNN: Трамп приедет в Стамбул, если там будет Путин
1
18:17
Reuters: на переговоры в Стамбул приедут Уиткофф и Келлог
18:16
Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять блюда со свининой
2
18:13
Екатеринбуржцы опустошили магазин известной уральской сети. Фото
1
18:13
«Дело сфабриковано»: адвокат сургутских летчиц «Барсов» сделал заявление в суде. Видео
18:10
В ХМАО заболеваемость ковидом выросла на треть
1
18:06
Средняя пенсия в Пермском крае составила 24,3 тысячи рублей
18:05
В Дагестане возбуждено дело о теракте из-за нападения на полицейских 5 мая
18:04
Путин назвал придурками западных президентов, которые вредят своим странам для ущерба России
18:02
Паслер назвал, какой должна быть зарплата для хорошего настроения. Видео
1
18:02
Проект новой дороги на северо-западе Челябинска одобрила госэкспертиза. Карта
18:01
Путин призвал не бояться санкций
18:00
Курганец, пойманный ФСБ, получил семь лет за организацию экстремистской ячейки. Видео
17:57
«Тело притащили»: всплыли подробности гибели парня, которого нашли без глаз в Екатеринбурге. Фото
1
17:56
«Достойная смена»: полпред Жога собрал детей чиновников у себя в кабинете. Фото, видео
3
17:53
Жительница ХМАО угрожала расправой и изнасилованием сопернице в любовном треугольнике
1
17:53
Путин: одних извинений от брендов, ушедших из РФ, недостаточно для возвращения
2
17:53
Любовь к храмам и волонтерство: чем известен курганский архитектор из депстроя Вольман. Фото
17
17:51
Путин объяснил разницу между новобранцами в армиях России и Украины
17:50
Тюменская госкомпания заработала миллиарды на аренде сельхозтехники
17:49
Поезд-музей, техника и огромные очереди: в Тюмень приехал «Эшелон Победы». Фоторепортаж
17:46
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах по Украине
17:45
Мошенник под видом военного из НАТО обманул курганскую пенсионерку
17:43
Госдума принимает меры по защите детей от финансовых мошенников
17:40
Курганский архитектор Вольман получил повышение в департаменте строительства
1
17:38
В Перми состоится прощание с сотрудником регионального Роспотребнадзора
17:38
Пермяки пожаловались на перекрытый пандус у детской поликлиники. Видео
17:37
Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» вырос в Екатеринбурге: чем это грозит
17:36
В Рыльске нашли тело погибшего от удара ВСУ
17:35
Политэлиты ожидают самого молодого депутата в заксобрании ЯНАО. Инсайд
17:32
Участник «Уральских пельменей» устроил закрытую вечеринку в театре для богачей. Фото, видео
2
17:31
Жители челябинской пятиэтажки десять лет ждут ремонт протекающей крыши. Фото
17:31
Путин: в российскую армию ежемесячно приходят 50-60 тысяч добровольцев
17:30
Науменко VS Кондратьев: кто станет новым руководителем города. Видео
17:28
ГД одобрила арест имущества россиян, нарушивших закон и уехавших из страны
1
17:27
Пермская галерея в «Ночь музеев» выйдет на улицы города
17:22
Тюменские силовики разыскивают потенциального похитителя детей
2
17:21
Ученые ответили на новости об аномальном исчезновении воды из Мирового океана
2
17:19
Моди похвалил российские С-400
17:18
В курганском округе отремонтировали два моста. Фото
3
17:16
Энергетики Нижневартовска устанавливают на улицах умное освещение
2
17:15
Челябинского контрактника отправили в колонию за три недели самоволки
17:15
В ЦБ объяснили, при каких условиях курганцы снимают наличные в кассах ТЦ и на заправках
17:12
На переговоры в Стамбуле отправятся Келлог и Уиткофф
1
17:10
В ХМАО на реках погибли пять человек с начала мая. Видео
17:08
В Тюменской области восстановили движение по одной из дорог, закрытых из-за паводка
17:02
Ельцин Центр отменил лекцию историка философии Дмитрия Хаустова
2
17:00
Житель Пермского края заплатил 500 тысяч рублей штрафов за чужого человека
1
17:00
Штабу Паслера на выборах грозит раскол: инсайд о назначении политтехнолога
1
16:58
СВР: Киев не исключает обмена пленных курян на «азовцев»*
1
16:55
В Италии назвали причину, по которой Зеленский решился на встречу с Путиным
16:55
Под Ростовом бывшие заключенные сбежали с полигона перед отправкой на СВО
3
16:53
В Кургане у «Гипер Сити» соберутся лучшие тюнингованные автомобили России. Видео
16:46
Жителя Волгограда задержали за сотрудничество с ВСУ
16:45
В Кургане обсуждают, что бассейн КГУ откроют не раньше осени. Инсайд
3
16:45
В ХМАО идет тепло до 20 градусов
16:44
«Сволочь, тварина!»: родные «атаковали» потрошителя, убившего семерых в Каменске-Уральском. Фото
1
16:40
Власти помогут семье 18-летней пермячки, погибшей на заборе у бара
2
16:37
В Верхней Пышме скончался ветеран, защищавший авиабазу Баграм в Афганистане. Фото
1
16:34
Эпидемия гриппа и ОРВИ в ЯНАО пошла на спад
16:32
Тюменский застройщик построит ЖК бизнес-класса в Москве
16:32
Госдума увеличила штрафы за нарушение требований о защите информации
16:32
Челябинских участников СВО обучат участию в выборах
16:30
В Красноярском крае врачи записывались друг к другу, чтобы меньше работать
1
16:28
В Салехарде вода пойдет по новым трубам. Фото
1
16:28
В центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры
16:25
В Челябинской области продлятся заморозки
16:24
Стало известно время работы фонтана в акватории реки Миасс в Челябинске
16:24
Суд снял арест с бизнеса на элитном курорте челябинского военврача Мицукова
16:24
Что известно об экс-депутате ГД от тюменской «матрешки» Маркове, назначенном в правительство РФ
16:22
Жители ХМАО устраивают распродажи санкционной одежды и обуви западных брендов
16:21
Миллион рублей не помог «главному гонщику» мэрии Челябинска выйти из СИЗО
16:21
Володин: в РФ приняли 129 законов для поддержки участников СВО
1
16:18
Госдума приняла закон об упрощении внесудебного банкротства для участников СВО
16:18
Цветы из теплицы на рекультивированной свалке украсят Челябинск. Фото, видео
16:15
«Убери, ишак, корыто»: екатеринбурженка рассказала, как на нее напал хам на Mercedes
13
16:11
Ямальцев пригласили на благотворительный полумарафон
1
16:08
Полпред Жога обсудил с Москальковой проблемы участников СВО. Фото
16:07
Лесной пожар вплотную подошел к домам работников космодрома «Восточный». Видео
1
16:06
Еврокомиссия не может определиться с новыми санкциями против России
2
16:04
В Подмосковье стартовал конкурс по отбору новых политических лидеров России
16:03
В Челябинской области разыграют призы среди выборщиков праймериз
16:02
Синоптики предупредили пермяков о резком ухудшении погоды
16:02
Госдума приняла закон, облегчающий принятие банкротства для участников СВО
16:00
Политолог назвал топ-5 ошибок, которые могут стоить мандата кандидатам в курганскую облдуму
2
15:59
Госдума прекратила полномочия тюменского депутата Маркова
15:57
Как спасти урожай после весенних заморозков
15:56
СК возбудил уголовное дело из-за наезда ребенка на пожилого мужчину в Челябинске
3
15:55
Голый труп без глаз нашли на пустыре в Екатеринбурге. Фото
2
15:46
В ХМАО подорожали лук, морковь и колбаса
2
15:44
Новая клиника за 200 миллионов появится в Тюмени
15:43
На теле пермячки, найденной на заборе, не обнаружили следов изнасилования
15:42
«Моя лучшая роль — жена Гайдая»: история любви Нины Гребешковой и великого режиссера
1
15:41
Евгении Гуцул грозит отстранение от должности главы Гагаузской автономии
1
15:41
Кремль озвучил регионам KPI по обучению участников СВО
3
15:40
В Екатеринбурге водитель едва не сбил ребенка, а затем избил его мать. Видео
8
15:40
Пермский депутат-чемпион отказывается от зарплаты в заксобрании
15:38
Полиция ХМАО нашла дебошира, который устроил погром в магазине и избил девушку
15:36
Еще три беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями
15:32
Стрельба и погром: похоронщики Кургана готовятся к новым провокациям в ритуальной сфере
4
15:29
Фигурант дела о коррупции в мэрии Магнитогорска получил шанс вернуться к власти после отсидки
15:27
Тюменская чиновница вернулась в правительство после двух лет в мэрии. Инсайд URA.RU подтвердился
15:26
Военный блогер увидел «искаженный» символ России на награждении Кадырова-младшего
15:25
Тюменским театрам выделят 2 миллиона рублей на создание новых спектаклей
15:25
В ЯНАО осенью откроют торговый центр, начатый при прежнем мэре
15:20
«Девочек обижать нельзя»: Мизулина высказалась о суде над Дудем* и Лебедевым
3
15:15
В Шадринске потеплеет до 18 градусов
1
15:13
Экс-глава челябинского села попал под следствие по обвинению в коррупции
15:13
Пермский край поставил в Казахстан 1,8 тысяч елок
15:10
В Кургане интересно: новые подробности турнира по ММА на Кубок губернатора. Видео
2
15:08
В Екатеринбурге хотят запретить ездить на самокатах ночью
4
15:06
ВС РФ разгромили цех сборки самоходных артиллерийских установок ВСУ
15:04
ВС РФ взяли под контроль Миролюбовку в ДНР
15:03
Школьники ХМАО смогут бесплатно путешествовать по округу
15:01
Песков: Россия не признает ангажированные выводы о крушении MH17 в Донбассе
1
15:00
Центр Перми перекроют 25 мая из-за проведения полумарафона. Схема
1
14:59
Аналитики назвали самые популярные дачи в Сургуте
14:58
Сургутского силовика уволили за ремонт, который ему сделали осужденные
14:57
Кремль — URA.RU: позиция Европы по Украине резко отличается от подхода России и США
14:52
«Хочу быть нужным своей стране»: курганский боец СВО рассказал о программе «Сила V Героях». Видео
1
14:52
Губерниев назвал фаворита в финальной серии Кубка Гагарина
14:50
Сына экс-замглавы полиции Нижнего Тагила обвиняют в 40 преступлениях
1
14:49
Новая зона отдыха появится на Ямале
14:48
В Нидерландах назвали плюс участия США в переговорах между Путиным и Зеленским
14:47
В Кремле подтвердили подготовку к переговорам с Украиной в Стамбуле
14:46
В Перми водитель сбил 9-летнюю девочку
14:45
Песков пообещал объявить, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле
1
14:45
Минобороны подтвердило освобождение Миролюбовки в ДНР
14:43
Свердловский «террорист» решил вернуть бывшую жену необычным способом
14:42
Европарламент начал расследование против депутатов, посетивших Москву на 9 мая
1
14:39
Производителям отечественных мультиков помогут деньгами
2
14:38
В челябинском поселке Красногорский отремонтировали дом после взрыва газа. Фото
14:38
В центре Кургана нашлись лавочки, исчезнувшие с шоссе Тюнина. Фото, видео
2
14:32
В Перми остановлена работа кафе, возле которого загадочно погибла 18-летняя девушка
1
14:29
В ЯНАО приостанавливают популярную семейную медицинскую программу
14:28
В соцсетях расходится фейк о новых выплатах для семей с детьми до 7 лет
14:27
РВ: бойцы группировки «Центр» освободили Миролюбовку в ДНР
14:26
Путин поручил включить цирки в программу «Пушкинская карта»
14:25
Некоммерческий фонд в ЯНАО получит деньги на строительство убойного пункта оленей
2
14:24
Путин поручил восстановить культурные объекты, пострадавшие от обстрелов ВСУ
14:22
Депутат думы ХМАО сделал заявление об участии в выборах мэра Пыть-Яха
14:22
Народный артист России Сергей Маковецкий расстроился из-за отмены гастролей в Севастополе
2
14:22
Что известно о скандале с символикой СССР на автопробеге в Сургуте
5
14:21
Три беспилотника сбиты над Белгородской областью и Крымом
14:20
У начальника челябинского полицейского главка появился зам из Архангельска
14:20
Власти Ханты-Мансийска раскрыли график отключения горячей воды в городе. Инфографика
14:17
Зеленского обвинили в попытке сорвать переговоры с Путиным в Стамбуле
14:16
Путин 14 мая встретится с премьер-министром Малайзии
14:15
В «Ночь музеев» пермяки смогут сварить мамонта
14:15
В Кургане прогнозируется облачная погода без осадков
14:11
Россияне смогут расплачиваться картой «Мир» в еще одной стране
14:09
La Repubblica: Папа Римский Лев XIV посетит Украину
14:09
Новая глава свердловского минздрава собирает врачей в «Космосе». Видео
6
14:05
«Зарплату платят?»: Паслер приехал на национализированный завод бизнесмена Гайсина
4
14:05
В Соликамске Пермского края кипяток 10 часов заливал помещение кафе
14:04
ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области
14:04
Резник рассказал, чем завершился скандал в финале «Суперстара»
5
14:03
Евросоюз продолжит отказываться от российских энергоресурсов после конца СВО
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