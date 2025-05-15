США вывели из-под санкций две российские нефтяные компании

США сняли санкции с российской нефтяной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и компании «Тенгизшевройл». Об этом говорится в генеральной лицензии Министерства финансов США, опубликованной 15 мая. Согласно документу, теперь организации могут оказывать нефтяные услуги, запрещенные в январе.
«Разрешаются все операции, запрещенные постановлением от 10 января 2025 года о запрете на оказание нефтяных услуг, которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума и „Тенгизшевройл“», — говорится в заявлении Минфина США. Его приводит ТАСС. При этом срок действия предыдущей лицензии с похожим содержанием истекает только 28 июня.
В январе США ввели ограничения, запрещающие американским компаниям оказывать услуги в сфере добычи нефти в России. Ограничения, вступившие в силу 27 февраля, распространяются на работы по разведке, бурению, переработке и транспортировке нефти, а также на содействие разработке углеводородов в стране.
Трубопровод КТК длиной 1511 километров соединяет нефтяные месторождения Казахстана с терминалом в Новороссийске и обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти. В 2024 году по системе было прокачано 63,01 млн тонн нефти, из которых около 55 млн тонн поступило из Казахстана. Среди акционеров КТК — Казахстан (20,75%), Chevron (15%), Лукойл (12,5%), «Транснефть» и РФ, а также другие компании. В числе участников ТОО «Тенгизшевройл» — Chevron (50%), ExxonMobil (25%), «КазМунайГаз» (20%) и Лукойл (5%).
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