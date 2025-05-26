Песков рассказал, на каком этапе находится российский проект меморандума по Украине

Российский проект меморандума по Украине еще не был передан, поскольку он требует тщательной проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российский проект меморандума пока не передан», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла. Он отметил, что это серьезная работа, требующая тщательной проверки, так как речь идет о договоренности, достигнутой на переговорах 16 мая.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия планирует передать Киеву предложения по урегулированию конфликта. Работа над документом близится к завершению, передает «Царьград».
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