Песков рассказал, на каком этапе находится российский проект меморандума по Украине

Песков: российский проект меморандума по Украине еще не был передан
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что готовящийся меморандум требует тщательной проверки
Песков отметил, что готовящийся меморандум требует тщательной проверки Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российский проект меморандума по Украине еще не был передан, поскольку он требует тщательной проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российский проект меморандума пока не передан», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла. Он отметил, что это серьезная работа, требующая тщательной проверки, так как речь идет о договоренности, достигнутой на переговорах 16 мая. 

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия планирует передать Киеву предложения по урегулированию конфликта. Работа над документом близится к завершению, передает «Царьград».

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Российский проект меморандума по Украине еще не был передан, поскольку он требует тщательной проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Российский проект меморандума пока не передан», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла. Он отметил, что это серьезная работа, требующая тщательной проверки, так как речь идет о договоренности, достигнутой на переговорах 16 мая.  Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия планирует передать Киеву предложения по урегулированию конфликта. Работа над документом близится к завершению, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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