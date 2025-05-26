В Кремле не знают о просьбе США выдать лидера хакерской группы

В Кремле заявили, что не располагают сведениями о том, поступали ли от Соединенных Штатов официальные запросы о местонахождении гражданина России Дмитрия Хорошева, которого в Штатах считают руководителем хакерской группировки LockBit. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я, к сожалению, вообще не располагаю какой-то информацией по этому вопросу. Контакты по линии специальных служб имеются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что на текущий момент говорить о масштабном сотрудничестве между США и Россией по различным вопросам обеспечения безопасности преждевременно. По его словам, обе страны только начинают восстанавливать рабочий формат двусторонних отношений.
Ранее США установили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию Хорошева. Кроме того, Австралия, Великобритания и Штаты ввели в отношении него санкционные меры.
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