NYT: Трамп ошарашил американских чиновников заявлением об Израиле и Иране

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном стало неожиданностью даже для ключевых членов его администрации. Об этом сообщила газета New York Times.
«Заявление, сделанное через несколько минут после 18:00 по восточному времени, застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа», — написало издание со ссылкой на источник в Белом доме. Там добавили, что за несколько часов до своего заявления Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана при посредничестве эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.
По информации источника, в обсуждении участвовали также вице-президент США Джей Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, координировавший работу по ограничению иранской ядерной программы. Источник добавил, что удары США по иранским ядерным объектам в минувшую субботу стали поводом для начала дискуссии о перемирии.
Ранее Иран осуществил ракетный обстрел по северным районам Израиля, тем самым нарушив условия перемирия, сообщило издание Haaretz. Предположительно, целью атаки стал объект, расположенный в Беэр-Шеве. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился нанести ответный удар по объектам в Тегеране, передает «360.ru».
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