Петербург вслед за наводнением накрыла песчаная буря

Песчаная буря накрыла Санкт-Петербург после сильных осадков и ураганного ветра, сообщили очевидцы. Буря была зафиксирована на Васильевском острове.
«Вслед за ураганным ветром и потопом в Петербург пришла песчаная буря. Она поднялась на Васильевском острове», — сообщили очевидцы. Пост с непогодой выложил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.
В Санкт-Петербурге бушует непогода. Уровень воды на дамбе превысил отметку 180 сантиметров. Специалисты закрыли дамбу еще 3 июля. В городе введен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Что известно о происходящем в Санкт-Петербург — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.