Петербург вслед за наводнением накрыла песчаная буря

Песчаная буря накрыла Санкт-Петербург
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В Петербурге началась песчаная буря
В Петербурге началась песчаная буря Фото:

Песчаная буря накрыла Санкт-Петербург после сильных осадков и ураганного ветра, сообщили очевидцы. Буря была зафиксирована на Васильевском острове.

«Вслед за ураганным ветром и потопом в Петербург пришла песчаная буря. Она поднялась на Васильевском острове», — сообщили очевидцы. Пост с непогодой выложил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге бушует непогода. Уровень воды на дамбе превысил отметку 180 сантиметров. Специалисты закрыли дамбу еще 3 июля. В городе введен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Что известно о происходящем в Санкт-Петербург — в  материале URA.RU.

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Песчаная буря накрыла Санкт-Петербург после сильных осадков и ураганного ветра, сообщили очевидцы. Буря была зафиксирована на Васильевском острове. «Вслед за ураганным ветром и потопом в Петербург пришла песчаная буря. Она поднялась на Васильевском острове», — сообщили очевидцы. Пост с непогодой выложил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус. В Санкт-Петербурге бушует непогода. Уровень воды на дамбе превысил отметку 180 сантиметров. Специалисты закрыли дамбу еще 3 июля. В городе введен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Что известно о происходящем в Санкт-Петербург — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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