Зеленский пожаловался Трампу на то, как было хорошо при Байдене

Предыдущий президент США Джо Байден предоставил эффективный пакет сдерживания, который Украина хотела купить. Нынешний президент Дональд Трамп так и не продал желаемый пакет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«До того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет, но этого не произошло», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
Несмотря на это, не так давно во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США сказал о том, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Кроме того, американский лидер сообщил об обсуждении варианта передачи Украине целых 17 систем, часть которых будет предоставлена союзниками по НАТО. Минобороны США воздержалось от разъяснений того, что именно имел в виду Трамп, говоря о поставке зенитных ракетных комплексов.
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