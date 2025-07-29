Родителям повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий административную ответственность родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и защите прав несовершеннолетних. Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
«Закон усиливает административную ответственность за „неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“. Альтернативное наказание за правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей (действует — от 100 рублей до 500 рублей)», — пишет ИА Интерфакс.
Кроме денежного взыскания, законом предусмотрено привлечение к обязательным работам сроком до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения. Закон также усиливает ответственность за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций.
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