На Камчатке отменена угроза цунами

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В Камчатском крае сняли угрозу цунами после мощных толчков
В Камчатском крае сняли угрозу цунами после мощных толчков Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Угроза цунами, объявленная после мощного девятибалльного землетрясения на Камчатке, официально снята. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами», — заявил Сергей Лебедев в видеообращении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале правительства региона.

В среду 30 июля в регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов держаться подальше от побережья. В результате подземных толчков на Камчатке частично обрушилась стена здания детского сада, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина.

В Сахалинской области разрушений и пострадавших не зафиксировано. Кроме того, для обеспечения безопасности закрыта внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск — до завершения инспекционных обследований судоходство временно приостановлено.

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Угроза цунами, объявленная после мощного девятибалльного землетрясения на Камчатке, официально снята. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. «Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами», — заявил Сергей Лебедев в видеообращении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале правительства региона. В среду 30 июля в регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов держаться подальше от побережья. В результате подземных толчков на Камчатке частично обрушилась стена здания детского сада, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. В Сахалинской области разрушений и пострадавших не зафиксировано. Кроме того, для обеспечения безопасности закрыта внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск — до завершения инспекционных обследований судоходство временно приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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