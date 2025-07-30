На Камчатке отменена угроза цунами

Угроза цунами, объявленная после мощного девятибалльного землетрясения на Камчатке, официально снята. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами», — заявил Сергей Лебедев в видеообращении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале правительства региона.
В среду 30 июля в регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов держаться подальше от побережья. В результате подземных толчков на Камчатке частично обрушилась стена здания детского сада, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина.
В Сахалинской области разрушений и пострадавших не зафиксировано. Кроме того, для обеспечения безопасности закрыта внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск — до завершения инспекционных обследований судоходство временно приостановлено.
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