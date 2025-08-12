Волочкова нецензурно выругалась на идею Госдумы запретить мат

Волочкова предложила депутатам заняться решением более насущных проблем
Волочкова предложила депутатам заняться решением более насущных проблем Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на предложение Госдумы запретить мат в соцсетях. По ее словам, депутатам следует заняться решением других проблем. 

«Они сами как сапожники ругаются, а потом людям простым пытаются запретить ругаться матом. Вы знаете их всех ***** хочется послать», — высказалась Волочкова, ее слова приводит 360.ru. Балерина подмечает, что депутатам стоит задуматься в первую очередь над решением политических проблем, беспокоящих страну прямо сейчас.

Ранее, 11 августа, в Госдуму был внесен законопроект, вносящий в закон «Об информации» поправку о блокировке контента с содержанием нецензурной лексики в интернете и медиаконтенте. Инициатором законопроекта выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

