Украинский дрон повредил в Сочи мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войны

Обломки дрона ВСУ повредили мемориал летчику Троепольскому в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал в честь Сергея Троепольского был установлен как символ героизма
Мемориал в честь Сергея Троепольского был установлен как символ героизма Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи был поврежден обломками сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. 

«Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Сергей Троепольский — легендарный летчик, участвовавший в двух мировых войнах. Мемориал в его честь установлен в Сочи как символ героизма и преемственности поколений защитников Отечества.

Ранее в Сочи из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Пострадали и шесть частных домов, побиты фасады, крыши зданий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи был поврежден обломками сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.  «Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — написал градоначальник в своем telegram-канале. Сергей Троепольский — легендарный летчик, участвовавший в двух мировых войнах. Мемориал в его честь установлен в Сочи как символ героизма и преемственности поколений защитников Отечества. Ранее в Сочи из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Пострадали и шесть частных домов, побиты фасады, крыши зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...