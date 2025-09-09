Украинский дрон повредил в Сочи мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войны

Мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи был поврежден обломками сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
Сергей Троепольский — легендарный летчик, участвовавший в двух мировых войнах. Мемориал в его честь установлен в Сочи как символ героизма и преемственности поколений защитников Отечества.
Ранее в Сочи из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Пострадали и шесть частных домов, побиты фасады, крыши зданий.
