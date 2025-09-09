Европарламент требует неожиданное условие для вступления Украины в ЕС

Галер: Украине нужно разрешить депутатам выезд за границу для вступления в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слова Галера прозвучали на пленарной сессии Европарламента
Слова Галера прозвучали на пленарной сессии Европарламента Фото:

Одним из условий для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС должна стать отмена ограничений на зарубежные поездки для депутатов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер.

«Мы просим (Украину) отменить запреты на поездки (за границу) депутатов», — сказал Галер на пленарной сессии Европарламента. Позиция прозвучала во время официальной трансляции заседания, запись которого доступна на мультимедийном портале Европарламента.

Правительством Украины в 2023 году принято постановление, согласно которому государственным служащим запрещается покидать территорию страны без веских оснований на период СВО. Пересекать границу смогут народные депутаты, госслужащие, представители органов местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица только при служебных командировках. Также подчеркивается, что выезд допускается при необходимости участия в переговорах, прохождения лечения или ухода за детьми. Поездки с целью отдыха за пределами Украины остаются под запретом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из условий для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС должна стать отмена ограничений на зарубежные поездки для депутатов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер. «Мы просим (Украину) отменить запреты на поездки (за границу) депутатов», — сказал Галер на пленарной сессии Европарламента. Позиция прозвучала во время официальной трансляции заседания, запись которого доступна на мультимедийном портале Европарламента. Правительством Украины в 2023 году принято постановление, согласно которому государственным служащим запрещается покидать территорию страны без веских оснований на период СВО. Пересекать границу смогут народные депутаты, госслужащие, представители органов местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица только при служебных командировках. Также подчеркивается, что выезд допускается при необходимости участия в переговорах, прохождения лечения или ухода за детьми. Поездки с целью отдыха за пределами Украины остаются под запретом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...