Европарламент требует неожиданное условие для вступления Украины в ЕС

Одним из условий для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС должна стать отмена ограничений на зарубежные поездки для депутатов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер.
«Мы просим (Украину) отменить запреты на поездки (за границу) депутатов», — сказал Галер на пленарной сессии Европарламента. Позиция прозвучала во время официальной трансляции заседания, запись которого доступна на мультимедийном портале Европарламента.
Правительством Украины в 2023 году принято постановление, согласно которому государственным служащим запрещается покидать территорию страны без веских оснований на период СВО. Пересекать границу смогут народные депутаты, госслужащие, представители органов местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица только при служебных командировках. Также подчеркивается, что выезд допускается при необходимости участия в переговорах, прохождения лечения или ухода за детьми. Поездки с целью отдыха за пределами Украины остаются под запретом.
