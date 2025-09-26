Раскрыта причина массового отравления алкоголем в Ленобласти

Массовое отравление в Ленинградской области было вызвано употреблением алкогольной продукции, произведенной и реализованной частным образом с нарушением законодательства. Об этом рассказали в администрации региона.
«Причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем „с рук“, — говорится в официальном telegram-канале администрации. Там добавили, что материалы медицинских экспертиз, подтверждающие эту версию, уже направлены в компетентные органы для дальнейшего расследования.
За три дня в регионе от отравления суррогатным алкоголем скончались 19 человек. Все пострадавшие являлись жителями города Сланцы и близлежащей деревни Гостицы. По данным следствия, были задержаны подозреваемые в организации нелегального производства и сбыта опасной продукции. Ими оказались 79-летний пенсионер и 60-летняя работница детского сада, которую считают возможным изготовителем суррогата.
