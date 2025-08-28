В Новосибирске запретят запускать беспилотники

В Новосибирске с 1 по 15 сентября 2025 года введен временный запрет на запуск беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запретили запуск беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечить безопасности граждан.
Кроме того, в мэрии подчеркивают, что временный запрет распространяется на все виды дронов, включая частные и коммерческие аппараты. Мера призвана минимизировать возможные угрозы в период массового скопления людей на праздничных и избирательных площадках. Власти напоминают, что нарушение запрета может повлечь административную ответственность согласно действующему законодательству.
