В Новосибирске запретят запускать беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 1 по 15 сентября в Новосибирске временно запретят запуск дронов
С 1 по 15 сентября в Новосибирске временно запретят запуск дронов Фото:

В Новосибирске с 1 по 15 сентября 2025 года введен временный запрет на запуск беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запретили запуск беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечить безопасности граждан.

Кроме того, в мэрии подчеркивают, что временный запрет распространяется на все виды дронов, включая частные и коммерческие аппараты. Мера призвана минимизировать возможные угрозы в период массового скопления людей на праздничных и избирательных площадках. Власти напоминают, что нарушение запрета может повлечь административную ответственность согласно действующему законодательству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске с 1 по 15 сентября 2025 года введен временный запрет на запуск беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запретили запуск беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечить безопасности граждан. Кроме того, в мэрии подчеркивают, что временный запрет распространяется на все виды дронов, включая частные и коммерческие аппараты. Мера призвана минимизировать возможные угрозы в период массового скопления людей на праздничных и избирательных площадках. Власти напоминают, что нарушение запрета может повлечь административную ответственность согласно действующему законодательству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...