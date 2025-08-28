Медведев предупредил Австрию о последствиях отказа от нейтралитета

Медведев: Австрия должна понимать масштаб издержек членства в НАТО
Милитаризация Австрии и возможный отказ от нейтралитета ставят под угрозу ее статус миротворца и могут привести к попаданию австрийских военных объектов в список целей российских вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России", — написал Медведев. Его статью опубликовал RT.

По мнению политика, выбор Австрией курса на сближение с НАТО имеет серьезные внешнеполитические последствия и может привести к утрате уникального дипломатического статуса Вены. "Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО", — заявил Медведев. Он напомнил, что ранее Россия уже приняла зеркальные меры в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Североатлантический альянс. Зампред сказал, что для Австрии также не предусмотрено никаких исключений.

В своей публикации Медведев отметил, что сегодня Вена служит одной из важнейших площадок для многосторонней дипломатии: здесь размещаются штаб-квартиры порядка 20 международных организаций, включая ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК. Однако дальнейшее продвижение Австрии к военному блоку, по мнению политика, может поставить под сомнение безопасность этих структур. Зампред Совбеза России высказал идею о необходимости обсуждения переноса штаб-квартир международных организаций в страны Глобального Юга и Востока, если нейтральный статус Вены будет утрачен.

