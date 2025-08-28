Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского

Путин выразил слова поддержки семье и близким журналиста Кирилла Вышинского
Путин выразил слова поддержки семье и близким журналиста Кирилла Вышинского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом», — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, в тексте соболезнования подчеркивается, что Вышинский искренне верил в возможность восстановления добрососедских отношений между Россией и Украиной. По словам президента, личность Вышинского и его вклад в журналистику навсегда останутся в памяти коллег, друзей и всех, кто его знал. Путин также выразил слова поддержки семье и близким журналиста.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом», — сказано в официальном сообщении. Кроме того, в тексте соболезнования подчеркивается, что Вышинский искренне верил в возможность восстановления добрососедских отношений между Россией и Украиной. По словам президента, личность Вышинского и его вклад в журналистику навсегда останутся в памяти коллег, друзей и всех, кто его знал. Путин также выразил слова поддержки семье и близким журналиста.
