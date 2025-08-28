Венгрия запретила въезд в Шенген командиру ВСУ из-за атаки на «Дружбу»

Правительство Венгрии запретило въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают причастным к атаке на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Любой, кто посягнет на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий», — сказано в сообщении. Кроме того, он отметил, что этот случай не является исключение и понесет ответную реакцию от Венгрии.
Кроме того, подчеркивается, что имя украинского командира, которому запретили въезд, не разглашается. Однако власти считают атаку на «Дружбу» серьезным посягательством на суверенитет Венгрии.
