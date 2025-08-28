Медведев заявил, что Россия создала Австрию

Москва является одной из создательниц современной Австрии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики?», — написал Медведев в своей статье, где подробно рассмотрел исторические и юридические основы австрийской государственности. Его слова приводит RT.
В центре внимания Медведева — ключевые документы 1955 года, которые заложили юридический фундамент для восстановления независимой и демократической Австрии. Среди них — Московский меморандум, Государственный договор о восстановлении независимости Австрии и австрийский конституционный закон о постоянном нейтралитете. Медведев подчеркнул, что без участия СССР, правопреемницей которого является Россия, создание современной австрийской государственности было бы невозможно.
Особое значение, по мнению Медведева, имеет принцип постоянного нейтралитета, закрепленный в австрийском законодательстве и международных договорах. По его мнению, изъятие или пересмотр этих документов приведет к подрыву всей австрийской государственности. Медведев четко обозначил позицию России по поводу возможного отказа Австрии от нейтралитета. Он задал два ключевых вопроса: вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от постоянного нейтралитета, и может ли Вена принять решение о вступлении в НАТО? Ответы на оба вопроса, по мнению российского политика, однозначно отрицательные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.