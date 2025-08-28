Медведев заявил, что Россия создала Австрию

Медведев обозначил позицию России по поводу возможного отказа Австрии от нейтралитета
Медведев обозначил позицию России по поводу возможного отказа Австрии от нейтралитета

Москва является одной из создательниц современной Австрии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики?», — написал Медведев в своей статье, где подробно рассмотрел исторические и юридические основы австрийской государственности. Его слова приводит RT.

В центре внимания Медведева — ключевые документы 1955 года, которые заложили юридический фундамент для восстановления независимой и демократической Австрии. Среди них — Московский меморандум, Государственный договор о восстановлении независимости Австрии и австрийский конституционный закон о постоянном нейтралитете. Медведев подчеркнул, что без участия СССР, правопреемницей которого является Россия, создание современной австрийской государственности было бы невозможно.

Особое значение, по мнению Медведева, имеет принцип постоянного нейтралитета, закрепленный в австрийском законодательстве и международных договорах. По его мнению, изъятие или пересмотр этих документов приведет к подрыву всей австрийской государственности. Медведев четко обозначил позицию России по поводу возможного отказа Австрии от нейтралитета. Он задал два ключевых вопроса: вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от постоянного нейтралитета, и может ли Вена принять решение о вступлении в НАТО? Ответы на оба вопроса, по мнению российского политика, однозначно отрицательные.

