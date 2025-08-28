Песни Шамана, Газманова и Трофимова порекомендовали школьникам как патриотические

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам включить в программу уроков музыки 37 патриотических песен — от советской классики до современных хитов, включая песни Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова. Документ с перечнем направлен в российские регионы.
«В список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе», — уточняется в сообщении министерства.
Среди песен: «День Победы» Давида Тухманова, «Моя Москва» Исаака Дунаевского, а также современные композиции — «Моя Россия» Shaman, «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова. Работа над перечнем велась по указу президента о традиционных ценностях. Экспертную группу возглавили народный артист России Валерий Гергиев и другие деятели культуры.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов выступил с инициативой о включении произведений российских музыкантов Shaman (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева в школьную образовательную программу. Министерство просвещения выразило готовность рассмотреть вопрос о возможном расширении федеральной образовательной программы, сообщает telegram-канал «Парламентская газета».
