В Кремле раскрыли подробности спасения альпинистки Наговициной

Российские спасатели предприняли все меры по спасению альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Российские и киргизские спасатели находятся в полном контакте, синхронизировали свои действия, чтобы максимально эффективно провести поисково-спасательные работы», — сообщил Песков. Также подчеркивается, что киргизская команда предпринимала все возможные меры для спасения альпинистки.
Уточняется, что официальных обращений по вопросу эвакуации и участия российских специалистов не поступало. Все действия координируются на уровне профильных министерств и служб двух стран. Российские спасатели готовы вылететь в Киргизию при получении соответствующего разрешения и необходимости их присутствия на месте.
