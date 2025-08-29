В Кремле раскрыли подробности спасения альпинистки Наговициной

Песков: российские спасатели предприняли все меры по спасению Наговицыной
Песков рассказал о спасении застрявшей альпинистки
Песков рассказал о спасении застрявшей альпинистки Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российские спасатели предприняли все меры по спасению альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российские и киргизские спасатели находятся в полном контакте, синхронизировали свои действия, чтобы максимально эффективно провести поисково-спасательные работы», — сообщил Песков. Также подчеркивается, что киргизская команда предпринимала все возможные меры для спасения альпинистки.

Уточняется, что официальных обращений по вопросу эвакуации и участия российских специалистов не поступало. Все действия координируются на уровне профильных министерств и служб двух стран. Российские спасатели готовы вылететь в Киргизию при получении соответствующего разрешения и необходимости их присутствия на месте.

