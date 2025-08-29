Страховые компании впервые заставили выплатить компенсации за атаку ВСУ

Страховая выплатит 88 млн за пожар из-за атаки ВСУ на нефтебазе под Курском
Страховая выплатит 88 млн за пожар из-за атаки ВСУ на нефтебазе под Курском Фото:
Впервые в России страховую компанию обязали выплатить компенсацию за ущерб, причиненный атакой украинских беспилотников на нефтебазу в Курской области. Суд отклонил попытку страховщика АО «ВСК» сослаться на «военные действия» и обязал выплатить 88 млн рублей предприятию «Нефтебаза полевая».

«Страховщиков впервые обязали выплатить компенсацию за ущерб после атаки дронов на нефтебазу в Курской области», — сообщает telegram-канал Mash. В феврале 2024 года украинские дроны атаковали нефтебазу в Курской области, в результате чего предприятие потеряло 1118 тонн нефтепродуктов. Страховая компания АО «ВСК» пыталась уклониться от выплаты, ссылаясь на «военные действия», но суд признал эти доводы несостоятельными.

Кроме того, в Ростовской области компания «Азовпродукт» подала иск к страховщику на 795 млн рублей за аналогичный случай, связанный с атакой дронов. Подробности этого дела пока не уточняются.

