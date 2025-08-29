Консула Армении задержали по подозрению в шпионаже

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян задержана в аэропорту Еревана. Она подозревается в шпионаже в пользу Азербайджана.
«Алексанян была задержана в аэропорту при возвращении в Ереван. У нее обнаружили документы, вызвавшие подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана», — отмечает портал Hraparak.
Задержание произошло около двух месяцев назад, однако информация стала известна только сейчас. Власти Армении пытались скрыть инцидент, удалив из открытых источников все данные о назначении Алексанян на консульскую должность.
Одной из точек напряжения между Арменией и Азербайджаном является Нагорный Карабах, противостояние вокруг него имеет глубокие исторические корни. Ситуация обострилась в 2023 году, после заявления министерства обороны Азербайджана о начале проведения антитеррористической операции. Вооруженные силы Азербайджана начали наносить удары высокоточным вооружением по позициям армянских подразделений. Спустя сутки руководство Карабаха объявило о капитуляции, а 28 сентября 2023-го глава региона подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах официально прекратил свое существование в статусе независимой республики на правовом уровне.
