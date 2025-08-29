Песков рассказал, что думает Путин о встрече с Зеленским

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако она должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Владимир Путин не исключает возможности проведения такой встречи. Однако он считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы можно было финализировать наработки, которые должны быть осуществлены предварительно на экспертном уровне», — сказал Песков.
В администрации президента уточнили, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта будут зависеть от того, насколько конструктивно пройдут предстоящие консультации экспертов. В случае срыва встречи главы государств, процесс урегулирования будет продолжен в рамках других дипломатических форматов.
