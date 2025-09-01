Помощник Белоусова обратился к курсантам в Пензе, где совершили революцию в защите от пуль

Андрей Булыга поздравил курсантов Пензенской академии с началом учебного года
Генерал-полковник Булыга поздравил курсантов с началом учебного года
Генерал-полковник Булыга поздравил курсантов с началом учебного года

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил слушателей и курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева с началом нового учебного года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Развитие военного образования и повышение качества подготовки военных кадров является одной из наших приоритетных задач», — заявил Булыга. Кроме того, он подчеркнул, что в целях повышения качества Минобороны России реализует проект «Военное образование — на службе Отечеству», который предполагает создание новых вузов, обновление образовательных программ и укрепление престижа военной службы

Также, по итогам мероприятия Булыга вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам и преподавателям академии. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители центральных органов военного управления, руководство академии, ветераны тыла и личный состав учебного заведения.

Ранее в Пензе разработали бронежилет устойчивый к повреждениям. Он основан на преобразовании ударного воздействия от пуль или осколков, попадающих в бронепанели жилета в аналоговый электрический сигнал, затем в его цифровой эквивалент, а далее — в механические вибрации.

