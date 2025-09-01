Помощник Белоусова обратился к курсантам в Пензе, где совершили революцию в защите от пуль

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил слушателей и курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева с началом нового учебного года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Развитие военного образования и повышение качества подготовки военных кадров является одной из наших приоритетных задач», — заявил Булыга. Кроме того, он подчеркнул, что в целях повышения качества Минобороны России реализует проект «Военное образование — на службе Отечеству», который предполагает создание новых вузов, обновление образовательных программ и укрепление престижа военной службы
Также, по итогам мероприятия Булыга вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам и преподавателям академии. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители центральных органов военного управления, руководство академии, ветераны тыла и личный состав учебного заведения.
Ранее в Пензе разработали бронежилет устойчивый к повреждениям. Он основан на преобразовании ударного воздействия от пуль или осколков, попадающих в бронепанели жилета в аналоговый электрический сигнал, затем в его цифровой эквивалент, а далее — в механические вибрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.