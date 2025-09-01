Путин описал перспективы ШОС в системе глобального управления

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает потенциалом стать ключевым игроком в формировании более справедливой системы глобального управления. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании формата ШОС+.
"Думается, что ШОС является площадкой сбалансированной для всех участников. На ней есть возможности обсудить углубление сотрудничества по многим направлениям. В рамках ШОС также продвигается торгово-экономическое и финансовое сотрудничество", — сказал российский лидер в ходе саммита. Трансляция мероприятия шла на телеканале "Россия 24".
Ранее главы государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, утвердили Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита, который проходит 31 августа — 1 сентября. В заседаниях приняли участие лидеры свыше 20 стран, среди которых президент России Владимир Путин, а также делегаты от 10 международных организаций. Принятая Тяньцзиньская декларация стала основным итоговым документом встречи на высшем уровне.
На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За всеми актуальными новостями о саммите ШОС следите в новостном сюжете агентства.
