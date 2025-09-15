Медведев с иронией отреагировал на заявление Австрии о переговорах РФ и Украины

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер «вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он с иронией отреагировал на заявление главы МИД Австрии о готовности Вены стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной.
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее подчеркнула, что Австрия как нейтральное государство готова предложить свою столицу в качестве места для возможных переговоров между Москвой и Киевом. По ее словам, нейтральный статус Австрии делает Вену подходящей площадкой для диалога и поиска дипломатического решения конфликта. Почти два месяца назад, Майнль-Райзингер заявляла о необходимости обсуждения вопроса возможного присоединения Австрии к НАТО.
