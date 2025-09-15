Медведев с иронией отреагировал на заявление Австрии о переговорах РФ и Украины

Медведев: хмель от австрийского шнапса вышел, Австрия протрезвела
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев скептически отнесся к инициативе Австрии
Медведев скептически отнесся к инициативе Австрии Фото:

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер «вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он с иронией отреагировал на заявление главы МИД Австрии о готовности Вены стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее подчеркнула, что Австрия как нейтральное государство готова предложить свою столицу в качестве места для возможных переговоров между Москвой и Киевом. По ее словам, нейтральный статус Австрии делает Вену подходящей площадкой для диалога и поиска дипломатического решения конфликта. Почти два месяца назад, Майнль-Райзингер заявляла о необходимости обсуждения вопроса возможного присоединения Австрии к НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер «вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он с иронией отреагировал на заявление главы МИД Австрии о готовности Вены стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее подчеркнула, что Австрия как нейтральное государство готова предложить свою столицу в качестве места для возможных переговоров между Москвой и Киевом. По ее словам, нейтральный статус Австрии делает Вену подходящей площадкой для диалога и поиска дипломатического решения конфликта. Почти два месяца назад, Майнль-Райзингер заявляла о необходимости обсуждения вопроса возможного присоединения Австрии к НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...