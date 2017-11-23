Как события в ЛНР отразятся на решении Кремля по Донбассу

18:11 23 ноября 2017 0

Нестабильность в Донбассе не нравится России Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Самопровозглашенные республики Донбасса вновь ворвались в российское медиаполе. Не прошло и недели с того момента, как Владимир Путин впервые лично поговорил с руководством ДНР и ЛНР, как в одной из этих республик начался переворот. Лидер ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД Игоря Корнета, после чего вооруженные люди в камуфляжной форме без знаков различия начали блокировать административные здания ЛНР. По утверждению очевидцев, на стороне Корнета выступила и соседняя ДНР, которая прислала свои танки в Луганск. По некоторым данным, 23 ноября Игорь Плотницкий покинул республику, а в МВД ЛНР официально заявили, что в республике задержаны украинские диверсанты.

Политическая нестабильность в регионе вызывает раздражение у российских властей, считает директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.

«Атаманщина традиционна для Украины на протяжении всей ее истории, и в этом суть традиционного системного конфликта между ней и Кремлем.

Почти все яркие полевые командиры Донбасса были устранены в 2015—2016 годах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С точки зрения Кремля, должны существовать вертикаль власти и одно лицо, с которыми можно было бы работать. Но республики породили ярких самопровозглашенных гетманов и народных командиров, которые постоянно выясняют, кто из них круче», — рассказал Окара «URA.RU».

Он считает, что Россия заинтересована в том, чтобы переформатировать систему контроля над регионом. «Украинские политологи говорят, что лидеры республик — марионетки Кремля, однако их управляемость носит очень ограниченный характер. От этого страдает и эффективность управления, особенно в ЛНР», — полагает Окара.

В ЛНР сейчас устраняют тех людей, которые не поняли сигнала об объединении республик, считает руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

«Управлять двумя республиками в ситуации постоянных обстрелов непросто. У каждого игрока свои интересы, которые постоянно сталкиваются между собой», — рассказал Рябов. Он напомнил, что в июле глава ДНР Александр Захарченко уже объявлял о создании единого государства в Донбассе под названием «Малороссия».

Россия регулярно помогает республикам гуманитарными конвоями. Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Нестабильность в республиках невыгодна и Украине, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Выяснение отношений играет и против Киева, потому что в ЛНР существует мощное украинское лобби, которое имело выход на Плотницкого, теперь оно может лишиться своего влияния», — рассказал Брутер «URA.RU».

Политическая турбулентность в ЛНР может поставить вопрос о пересмотре российской политики в отношении самопровозглашенных республик. Об этом рассказал собеседник агентства в дипломатических кругах.

В целом России невыгодно подвешенное состояние Донбасса, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Текущее положение республик несет серьезные издержки для российского бюджета. Кроме того, на носу президентские выборы, и электорату нужно предъявлять какие-то внешнеполитические достижения», — подчеркнул Салин в беседе с «URA.RU». Он отмечает, что если операцию в Сирии несложно представить избирателю в качестве большой победы, то с ситуацией в Донбассе все гораздо сложней. Эксперт считает, что российские власти могут быть заинтересованы в реинтеграции региона в Украину, чтобы переложить социально-экономические обязательства на Киев, а за собой оставить военно-политической контроль.

На фоне нестабильности в ЛНР начали распространяться слухи об украинском наступлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для того, чтобы представить это в качестве своей победы, Москве нужна хоть какая-то уступка от Киева, говорит Салин. Одной из таких уступок может стать признание Украиной властей ЛНР и ДНР в качестве стороны в переговорах.

Москва берет курс на «приднестровизацию» конфликта и текущий статус-кво ее в целом устраивает, считает Окара. «Альтернативы может быть две: присоединение к России либо восстановление украинского суверенитета над этими территориями. Оба варианта Кремль не устраивают», — говорит эксперт.

Он уверен, что финансовые вложения, которые делает Москва, окупают себя с политической точки зрения, ведь в руках у России серьезный рычаг влияния на Украину. «Кроме того, почти пятая часть средств бюджета, предлагаемого на следующий год — засекречена, и общественность не узнает, в каких размерах осуществляется помощь республикам», — полагает Окара. По его мнению, куда более болезненным вопросом для Москвы являются санкции, однако Кремль не верит, что с уходом России с Донбасса Запад будет их снимать.