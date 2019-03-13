Свердловский вице-губернатор пострадал из-за женщины

Сергей Бидонько решает все свои вопросы через Ольгу Баталину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 марта состоится второе заседание обновленного состава Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» в новом формате. В отличие от первого — организационного — на нем будут подняты существенные для партийцев вопросы. Участники мероприятия сформируют профильные комиссии Уральского МКС и обсудят ход подготовки к праймериз. Особенно важными для единороссов станут в 2019 году выборы губернаторов Челябинской и Курганской областей.

Не менее интересна неофициальная часть заседания. Единороссы будут следить за взаимоотношениями на публике между главой Уральского МКС Иваном Квиткой и заместителем губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергеем Бидонько. Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный партийный источник, Квитка критиковал Бидонько за нежелание следовать неписанным аппаратным правилам. Они, в частности, предписывают, с какими конкретными людьми в «Единой России» и в администрации президента РФ решать важные вопросы.

За реакциями Бидонько на заседании МКС будет интересно последить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сергей Бидонько долгое время эксплуатировал единственный аппаратный канал. Будучи до декабря 2018 года федеральным куратором проекта „Единой России“ „Безопасные дороги“, он наладил тесные отношения с первым заместителем секретаря Генсовета партии, депутатом Госдумы Ольгой Баталиной, отвечающей за реализацию всех партийных проектов. После назначения Бидонько заместителем губернатора они не потеряли контакт. Именно через Баталину заместитель свердловского губернатора продолжал лоббировать подавляющее число нужных области тем, вызывая недовольство других федеральных VIP», — пояснил «URA.RU» статусный единоросс.

По неофициальной информации, среди недовольных оказался другой заместитель председателя Генсовета Виктор Селиверстов, отвечающий за партстроительство. «Насколько мне известно, в его сферу входят вопросы назначения руководителей исполкомов на местах. Свою кандидатуру на пост руководителя свердловского исполкома „ЕР“ (депутата Заксобрания области Дмитрия Жукова, — прим. авт.) Бидонько обговаривал не с ним, а с Баталовой», — говорит влиятельный представитель «Единой России». «Селиверстов совместно с Квиткой провели разговор с Баталиной, после чего все вопросы были сняты. Конфликта никакого сегодня нет. Бидонько сделал выводы и изменил стиль работы».

У Квитки с Цукановым сложились не самые простые отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель окружения свердловского губернатора подтвердил, что у Сергея Бидонько налажены конструктивные отношения с Ольгой Баталовой. Но поводом для конфликтов этот факт он не считает. Получить комментарий Ольги Баталиной не удалось. Она пояснила корреспонденту «URA.RU», что находится на совещании и не может говорить по телефону, попросив задать вопрос через СМС. На момент подготовки материала ответа на посланное Баталовой СМС в редакцию не поступило.

Не с меньшим интересом единороссы будут следить и за самим Иваном Квиткой. На прошедшем 2 октября совете политических партий уральский полпред Николай Цуканов остановил доклад главы МКС, попросив «не тратить время на отчеты». Многие восприняли данную фразу как резкую критику. С тех пор у наблюдателей не было возможности увидеть, что Квитка изменил в своей работе и отношениях с полномочным представителем президента.

Встречи с самим Николаем Цукановым у Ивана Квитки в этот день не состоится. 15 марта полпред проводит мероприятие в Кургане с участием губернаторов всех субъектов УрФО.

Эти интриги, по мнению экспертов, не помешают Уральскому МКС усилить контроль за ситуацией в местных отделениях партии. «Межрегиональные координационные советы как структуры, контролирующие работу региональных отделений собя оправдали. Может быть, им не хватает аппаратного веса в самой партии. Но думаю, что такое усиление — дело недалекого будущего», — уверен директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.