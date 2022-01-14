Мишустин показал, как власти ответят на вызовы ковида

В этом помогут семьи россиян

14 января 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что государство будет поддерживать семейный бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство намерено сделать ставку на семейный бизнес. Он больше всего пострадал во время коронакризиса, однако при поддержке властей способен стать становым хребтом российской экономики и решить вопросы занятости, налогов и зарплат. Так эксперты трактуют выступление премьер-министра Михаила Мишустина 14 января на форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!» который он посетил лично. Открывая форум, Мишустин подчеркнул, что семейный бизнес является основой экономик многих стран. «Такие компании составляют 2/3 от общей численности предприятий в мире и обеспечивают до 70%-90% годового глобального валового внутреннего продукта и от 50% до 70% занятости в этих странах. На западе строить семейное дело — обычная практика. Из таких небольших предприятий выросли целые корпорации», — сказал премьер. Семейный бизнес часто строится вокруг частных пекарен, фермерских хозяйств, мебельных цехов и других производств Фото: Александр Мамаев © URA.RU По словам председателя правительства, в РФ семейный бизнес моложе. Однако ? всех малых и средних компаний — семейные предприятия. И государство готово оказать им меры поддержки. «Это, в том числе, программа льготного кредитования ФОТ 2.0, которая пользовалась огромным спросом у предприятий. По ней компаниям, сохранившим занятость, списали 430 млрд рублей. На смену ей пришла программа ФОТ 3.0, кредит по которой можно было получить до конца прошлого года. Еще одна антикризисная мера: в позапрошлом году правительство для малого и среднего бизнеса снизило размер страховых взносов с части зарплат, которая превышает МРОТ. Это было поддержано президентом, решение непростое. Раньше было 30%, сейчас 15%. Это позволило бизнесу в прошлом году сэкономить 480 млрд рублей. Такая мера сохранится и в будущем», — анонсировал Мишустин. Государство выделило господдержку малому и среднему бизнесу, но воспользоваться ей смогли не все, в этом году ситуацию исправят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам премьера, он пообщался на полях форума с предпринимателями, которые рассказали, что не все смогли воспользоваться господдержкой отраслей, пострадавших от коронавируса, потому что не относились к таковым по кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). «Правительство уже решает эту задачу… Планируется внедрить сервисы, которые будут разработаны налоговой службой и позволят сделать систему более четкой и понятной… А чтобы тем, кто только планирует открыть свое дело, стало проще ориентироваться в мерах поддержки, мы создаем цифровую эксосистему, через которую можно будет дистанционно получать помощь, подобрать кредиты, оформить на них заявку. Уже с февраля запустим ее в пилотном режиме», — продолжил глава кабмина. Мишустин подчеркнул, что в 2021 году зарегистрировано свыше 1 млн вновь созданных предприятий, это на 20% больше, чем на начало года, и говорит, что деловая активность возобновляется. «Этими вопросами правительство занимается на системной основе. Мы продолжим помогать предприятиям. В первую очередь, в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. На нее реализацию в бюджете заложено 65 млрд рублей на этот год. Больше половины, 36 млрд, пойдет на льготное кредитование. Уверен, что многие из вас такой возможностью воспользуются», — добавил премьер. Семейный бизнес решает проблему безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Малый бизнес создает устойчивость входящему в ее состав сообществу людей и всей экономической системе страны в целом, объясняет внимание правительства к этой сфере директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «На локальных рынках, это в большей степени касается семейного предпринимательства, многие услуги или товары не могут сделать или оказать крупные предприятия в силу отсутствия у них такой потребности. Малый бизнес занимает эти доли рынка. Но без поддержки и регулирования со стороны государства развитие этого сектора будет испытывать сложности. Тем более в условиях неопределенности, вызванной кризисом. Поэтому государство приходит на поддержку малому бизнесу», — говорит экономист. Семейный бизнес также решает проблему занятости, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Государство не может нанять всех граждан на контракт. Поэтому стимулирует самозанятость, работу в частном секторе, контрактную деятельность, когда услуги оказываются для государства, но не в составе госкомпаний. И чем больше это явление будет нарастать, чем лучше для государства. Потому что оно получает налоги, соцвыплаты для тех же граждан. Не занимается прямым созданием рабочих мест, а только стимулирует. Для любого правительства это важная история», — считает собеседник. Статья по теме Мишустин дал губернаторам рецепт борьбы с «Омикроном» Малый и, в частности, семейный бизнес больше всего пострадал в пандемию, замечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В массе своей он был в офлайне, во время пандемии снизился трафик. Самая большая сложность — арендные платежи, потому что не все арендодатели пошли на уступки. Крайне сложно получать полноценное финансирование, потому что это малый бизнес — если закладывается [в банк], то почти все имущество. Поддержка этого сегмента — большой вызов, который стоит перед российский экономической политикой», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государство намерено сделать ставку на семейный бизнес. Он больше всего пострадал во время коронакризиса, однако при поддержке властей способен стать становым хребтом российской экономики и решить вопросы занятости, налогов и зарплат. Так эксперты трактуют выступление премьер-министра Михаила Мишустина 14 января на форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!» который он посетил лично. Открывая форум, Мишустин подчеркнул, что семейный бизнес является основой экономик многих стран. «Такие компании составляют 2/3 от общей численности предприятий в мире и обеспечивают до 70%-90% годового глобального валового внутреннего продукта и от 50% до 70% занятости в этих странах. На западе строить семейное дело — обычная практика. Из таких небольших предприятий выросли целые корпорации», — сказал премьер. По словам председателя правительства, в РФ семейный бизнес моложе. Однако ? всех малых и средних компаний — семейные предприятия. И государство готово оказать им меры поддержки. «Это, в том числе, программа льготного кредитования ФОТ 2.0, которая пользовалась огромным спросом у предприятий. По ней компаниям, сохранившим занятость, списали 430 млрд рублей. На смену ей пришла программа ФОТ 3.0, кредит по которой можно было получить до конца прошлого года. Еще одна антикризисная мера: в позапрошлом году правительство для малого и среднего бизнеса снизило размер страховых взносов с части зарплат, которая превышает МРОТ. Это было поддержано президентом, решение непростое. Раньше было 30%, сейчас 15%. Это позволило бизнесу в прошлом году сэкономить 480 млрд рублей. Такая мера сохранится и в будущем», — анонсировал Мишустин. По словам премьера, он пообщался на полях форума с предпринимателями, которые рассказали, что не все смогли воспользоваться господдержкой отраслей, пострадавших от коронавируса, потому что не относились к таковым по кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). «Правительство уже решает эту задачу… Планируется внедрить сервисы, которые будут разработаны налоговой службой и позволят сделать систему более четкой и понятной… А чтобы тем, кто только планирует открыть свое дело, стало проще ориентироваться в мерах поддержки, мы создаем цифровую эксосистему, через которую можно будет дистанционно получать помощь, подобрать кредиты, оформить на них заявку. Уже с февраля запустим ее в пилотном режиме», — продолжил глава кабмина. Мишустин подчеркнул, что в 2021 году зарегистрировано свыше 1 млн вновь созданных предприятий, это на 20% больше, чем на начало года, и говорит, что деловая активность возобновляется. «Этими вопросами правительство занимается на системной основе. Мы продолжим помогать предприятиям. В первую очередь, в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. На нее реализацию в бюджете заложено 65 млрд рублей на этот год. Больше половины, 36 млрд, пойдет на льготное кредитование. Уверен, что многие из вас такой возможностью воспользуются», — добавил премьер. Малый бизнес создает устойчивость входящему в ее состав сообществу людей и всей экономической системе страны в целом, объясняет внимание правительства к этой сфере директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «На локальных рынках, это в большей степени касается семейного предпринимательства, многие услуги или товары не могут сделать или оказать крупные предприятия в силу отсутствия у них такой потребности. Малый бизнес занимает эти доли рынка. Но без поддержки и регулирования со стороны государства развитие этого сектора будет испытывать сложности. Тем более в условиях неопределенности, вызванной кризисом. Поэтому государство приходит на поддержку малому бизнесу», — говорит экономист. Семейный бизнес также решает проблему занятости, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Государство не может нанять всех граждан на контракт. Поэтому стимулирует самозанятость, работу в частном секторе, контрактную деятельность, когда услуги оказываются для государства, но не в составе госкомпаний. И чем больше это явление будет нарастать, чем лучше для государства. Потому что оно получает налоги, соцвыплаты для тех же граждан. Не занимается прямым созданием рабочих мест, а только стимулирует. Для любого правительства это важная история», — считает собеседник. Малый и, в частности, семейный бизнес больше всего пострадал в пандемию, замечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В массе своей он был в офлайне, во время пандемии снизился трафик. Самая большая сложность — арендные платежи, потому что не все арендодатели пошли на уступки. Крайне сложно получать полноценное финансирование, потому что это малый бизнес — если закладывается [в банк], то почти все имущество. Поддержка этого сегмента — большой вызов, который стоит перед российский экономической политикой», — резюмировал эксперт.